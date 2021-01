Nejmladší básnířka, Bidenův pastor a Sandersovy palčáky. Kdo se stal středem pozornosti na inauguraci?

Washington/Praha Inaugurace 46. prezidenta Spojených států Joea Bidena měla bezprecedentní podobu. Bezpečností opatření, nepřítomný bývalý prezident a omezený počet hostů. Přesto se podařilo některým účastníkům na sebe upoutat pozornost. Slávu sklidili mladá básnířka, oddaný kazatel, ale i bývalý Bidenův vyzyvatel senátor Bernie Sanders.

Celý svět má v živé paměti zdrcující obrazy Kapitolu zahaleného kouřem. Podobnému scénáři se snažily americké úřady tentokrát předejít. To se jim nakonec povedlo. Inaugurace proběhla v nebývalé podobě, ovšem bez zaznamenaných komplikací.

Šéf Bílého domu Joe Biden pronesl slavnostní řeč, ve které vyjádřil naději a vyzval k jednotě. První viceprezidentka Kamala Harrisová složila slavnostní přísahu po boku první hispánské nejvyšší soudkyně USA Sonii Sotomayorové. Nový prezident a viceprezidentka ovšem nebyli jediní, kdo na sebe strhl pozornost.

Básnířka Gormanová

„Když přijde den, ptáme se sami sebe, kde najdeme světlo v tomto nekonečném stínu?“ Těmito slovy začala Amanda Gormanová, americká básnířka a aktivistka z Los Angeles v Kalifornii, svou pětiminutovou báseň. „Viděli jsme sílu, která by náš národ spíše rozbila, než spojila. Zničila by naši zemi, kdyby to znamenalo oddálení demokracie,“ pokračovala dívka ve žlutém obleku.

Gormanová vystudovala prestižní Harvardovu univerzitu, v 16 letech se stala laureátem ceny mládeže LA v oblasti poezie, píše server BBC. V roce 2015 vydala svou první knihu básní „Ten, komu jen jídlo nestačí“, v roce 2017 se stala držitelkou ocenění pro mladé básníky na celonárodní úrovni. A ve středu si ve svých 22 letech připsala další úspěch: stala se nejmladší básnířkou, která kdy vystoupila na prezidentské inauguraci.

Ve svých dílech se Gormanová zaměřuje na otázky útlaku, feminismu, rasy a také na téma africké diaspory, kvůli svým předkům. Ve své středeční básni The Hill We Climb (Hora, kterou zlézáme), kterou dokončila v den, kdy Trumpovi příznivci na začátku ledna 2021 obsadili budovu Kongresu, sama sebe popsala jako „hubenou černou dívku s otrockými kořeny, vychovanou svobodnou matkou, která může snít o tom, že se jednoho dne stane prezidentkou a nyní může pro jednoho prezidenta recitovat“.

Gormanová se narodila v roce 1998 a jako dítě měla řečovou vadu - handicap, který sdílí s novým americkým prezidentem Bidenem. „Opravdu jsem chtěla, aby má slova byla středobodem sjednocení, spolupráce a sounáležitosti,“ uvedla Gormanová před slavnostním programem pro BBC. Když se prý dozvěděla, že bude součástí inaugurace, „křičela a potom tančila do padnutí“. Řekla, že cítila „vzrušení, radost, čest a pokoru“, když byla požádána o účast, „a zároveň pocit strachu“.



Čtení básní na inauguracích zavedl v roce 1961 John F. Kennedy, když si pozval čtyřnásobného držitele Pulitzerovy ceny za poezii Roberta Frosta. Tradici od té doby američtí prezidenti následují.

Smetánka a Sandersovy palčáky

Značnou pozornost si vysloužil vermontský senátor Bernie Sanders. Bývalý sok Joa Bidena v demokratických primárkách vypadal „jako by se na inauguraci zastavil mezi cestou na poštu a do prádelny,“ glosuje Sandersův vzhled deník The Guardian. Senátor seděl osamocen v hledišti, na sobě měl větrovou bundu Burton a v ikonických palčácích držel žlutou obálku.

Internet ovládly memy na účet Sandersova vzhledu, je nicméně pravdou, že politikovo vzezření demonstruje jeho přístup. Namísto drahého obleku od známého návrháře si totiž kongresman, který bojuje za prosazování zelené politiky, oblékl rukavice upletené před dvěma lety vermontskou učitelkou z recyklovaných materiálů.

Senátor Bernie Sanders na inauguraci prezidenta USA Joa Bidena.

Události se dále zúčastnila řada známých politiků včetně vysoce postavených republikánů, bývalého viceprezidenta Mika Pence či šéfa Senátu Mitche McConella. Na inauguraci zavítali i bývalí prezidenti Barack Obama, George W. Bush a Bill Clinton s prvními dámami ve fialových barvách na znamení smíru mezi republikány a demokraty. Nadto zapůsobila hymna v podání zpěvačky Lady Gaga či vystoupení Jennifer Lopez.



Reverend: Bidenův dlouhodobý známý

Reverend Silvester Beaman se setkal s americkým senátorem Joem Bidenem na počátku 90. let krátce poté, co se připojil k Metodistické biskupské církvi ve Wilmingtonu ve státě Delaware, který Biden již od roku 1950 nazývá domovem, a jak se nechal nový prezident nedávno slyšet, navždy bude zapsán v jeho srdci.

„Stal se pro mě z ničeho nic přítelem a mým mentorem. Později jsem se stal kazatelem a vůdcem komunity, s níž Biden mluvil a spoléhal na ni,“ řekl Beaman pro WHYY News. Pastor se také sblížil s Bidenovým synem Beauem. Toto pouto se ještě zintenzivnilo, když Beauovi v roce 2013 diagnostikovali rakovinu mozku.

Reverend Silvester Beaman na inauguraci prezidenta Bidena.



„Mluvili jsme o tom spolu, sdíleli jsme to, a když nás v květnu 2015 Beau opustil, jeho rodina mě požádala, abych se zúčastnil pohřbu,“ vypráví Beaman. V červnu 2020, když se do Wilmingtonu, stejně jako do dalších měst USA, přivalila vlna rasových nepokojů způsobená zabitím George Floyda, Joe Biden využil reverendovu komunitu k restartu své kampaně. Přátelství vyvrcholilo ve středu ve washingtonském Kapitolu na závěr Bidenovy prezidentské inaugurace, kdy reverend Beaman pronesl slavnostní požehnání, které se nazývá „požehnání od Boha pro národ“. „Je mi ctí, že jsem to mohl být já, kdo se zhostil této povinnosti,“ sdělil Beaman.