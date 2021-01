EU chystá zvlášť rizikové zóny, cestování z nich bude složitější. Česko do nich ale paušálně nespadne

BRUSEL/PRAHA Evropští lídři chtějí zabránit tomu, aby kvůli šíření agresivnější mutace nového koronaviru docházelo znovu k živelnému uzavírání hranic, jako tomu bylo jaře během první vlny pandemie. Cestování po Evropě bude v dohledné době zřejmě opět o něco složitější.

Na tak zvaném evropském „semaforu“, který rozlišuje podle míry rizikovosti nákazy novým koronavirem tři barvy – zelenou, oranžovou a červenou, přibude ještě další pásmo, tmavě červené. Do něj budou patřit místa, kde je situace nejkritičtější.

Zavedení podrobnějšího odstupňování je jedním z hlavních závěrů videosummitu premiérů a prezidentů členských států Evropské unie, který skončil ve čtvrtek večer. Nově tak bude platit, že kdo bude chtít z tmavě červených oblastí překročit vnitrounijní hranice, bude muset předtím podstoupit test na covid-19. V cíli své cesty se pak bude muset odebrat do povinné karantény. Tím chtějí unijní lídři zabránit dalšímu šíření pandemie, především pak vysoce nakažlivých mutací nového koronaviru.



Mezi členské státy s největším denním nárůstem na obyvatele přitom patří i Česko. „Zvlášť rizikové zóny se skutečně chystají. Česko do nich ale paušálně nespadne, bude na jednotlivých státech, jak pravidla přesně nastaví, protože každý k vyhodnocování evropských epidemiologických dat přistupuje trochu jinak,“ uvedl k tomu pro Lidovky.cz Martin Smolek, náměstek ministra zahraničních věcí pro právní a konzulární záležitosti.

Podle jeho slov pak bude moct i Česko přistupovat k opatřením týkajícím se nejrizikovějších oblastí. Mezi takové patří například i všechny příhraniční okresy v německé spolkové zemi Sasku.

Zelená jen v Řecku

Jak vyplývá z nejaktuálnějších dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), vykazuje v současné době „nejpříznivější“ zelenou barvu v rámci Evropské unie pouze několik řeckých ostrovů v jižní části Egejského moře a řecký region Epirus na severozápadě země.

Pro zelené zóny platí, že počet nakažených na sto tisíc obyvatel za poslední dva týdny je nižší než 25 a míra pozitivních testů pod hranicí čtyř procent.

Oranžové pásmo naznačuje střední riziko. Počet nakažených na sto tisíc obyvatel za poslední dva týdny je nižší než 50 a míra pozitivních testů může překročit 4 procenta. Nebo se jedná o oblasti, kde je počet infikovaných v rozmezí od 25 do 150, avšak pozitivních testů je méně než 4 procenta. Sem spadají ostatní části Řecka, celé Finsko a většina Norska.

Naproti tomu do dosud nejrizikovějšího červeného pásma spadají všechny oblasti ve zbývajících členských státech EU. Mezní hodnoty zde mnohdy i velmi výrazně překonávají hodnoty nižšího oranžového pásma.

Osvědčení o očkování

I když premiéři na summitu debatovali i o dalších možnostech, jak zabránit šíření pandemie, zároveň se shodli, že hranice mezi unijními státy mají zůstat i nadále otevřeny. I proto, aby se udržel volný pohyb zboží a neopakovala se podobná situace, jako během jarní první vlny.

Tehdy některé členské státy EU bez jakékoli koordinace se sousedy zavřely hranice. Výsledkem byly nekonečné kolony kamionů na hlavních tazích. „Jsme přesvědčeni, že pro všechny další cesty, které nejsou nutné, by měla být možná další omezení,“ připustil šéf Evropské rady Charles Michel další regulace.

Mezi premiéry také zazněla obecná shoda, že v rámci EU by mělo existovat jednotné osvědčení o očkování, platné pro celou Unii. Podle Michela je ovšem nejprve třeba najít shodu o jeho parametrech a o tom, co by držitelům umožňovalo. Jeho zavedení prosazují především některé jihoevropské vlády, třeba řecká nebo portugalská. Chtějí tak vytvořit předpoklady pro letní sezonu, jež má pro jejich ekonomiku klíčový význam.