Česko nakoupí dalších pět milionů jehel a stříkaček na očkování proti covidu

Praha Česko nakoupí dalších pět milionů injekcí a jehel na očkování proti covidu-19, uloženy budou do státních hmotných rezerv. Z hromadně vypsaného tendru zemí Evropské unie má rezervováno už 12 milionů samostatných jehel a 1,8 milionu stříkaček s pevnou jehlou. Těchto 1,8 milionu kusů je připraveno k přepravě do ČR. Protože cesta lodním kontejnerem by trvala asi 1,5 měsíce, připlatí si za leteckou dopravu.

Materiálu k očkování je v Česku dostatek, injekce vystačí na 65 dní, řekl Hamáček. Sčítání lidu ohrožuje epidemie „Zásilka od čínského výrobce bude připravena k odeslání letecky po 16. lednu. Jehly a stříkačky od bulharského výrobce dorazí na počátku dubna a pak dále, vždy po několika milionech měsíčně,“ řekla k tomu minulý týden mluvčí ministerstva Barbora Peterová.

Zvýšení zásob o pět milionů jehel a stříkaček si podle materiálu vyžádalo schválení možnosti aplikovat z jedné lahvičky vakcíny od firem Pfizer a BioNTech až šest místo původně povolených pěti dávek. Dalším důvodem nákupu je zpoždění dodávek objednaných z tendru vypsaného EU. Nakoupí je Správa státních hmotných rezerv (SSHR) do pohotovostních zásob ministerstva zdravotnictví. „V současné době je situace na českém, evropském i celosvětovém v těchto komoditách velmi napjatá a většina dodavatelů i výrobců deklarují dodávky těchto zdravotnických prostředků až v měsíci srpnu 2021 a později,“ píše se v dokumentu. SSHR má možnost zajistit dodávky 500 000 kusů měsíčně, pokud bude smlouva uzavřená bezodkladně. Cena bude asi 13,4 milionu korun. Půtova kritika směrem k rozdělování vakcíny: Téměř třetina dávek jde do Prahy, na Liberecko putuje jen zlomek Státy EU vypsaly tendr na materiál k očkování společně, aby se jim podařilo dosáhnout nižší ceny, na rozdíl od objednávky vakcíny nešlo o společný nákup. Objednaných 1,8 milionu injekčních stříkaček je vyrobeno, zpožďuje se ale doprava. Volné lodní kontejnery byly ministerstvu zdravotnictví nabídnuty nejdříve na konci února nebo na začátku března, standardní doprava by pak trvala 45 až 50 dní. Dodavatel nabídl Česku dopravu, stát bude asi 123 000 eur (asi 3,2 milionu korun). Samotné stříkačky stojí 66 420 eur (asi 1,7 milionu korun). Celková cena podle ministerstva nepřekročí 4,9 milionu korun. Větší dodávka 12 milionů kusů jehel a stříkaček půjde z Bulharska. Jehly za asi 6,3 milionu korun mají být dodány ve dvou dávkách, tři miliony kusů na začátku dubna a devět milionů kusů na začátku května. Termín dodání stříkaček za 12,6 milionu korun zatím není znám. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) by měl podle připraveného usnesení vlády aktualizovat plán nezbytných dodávek a stanovit počty materiálu nutného k zajištění očkování a určit poskytovatele zdravotních služeb, kterým objednaný materiál půjde.