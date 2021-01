Půtova kritika směrem k rozdělování vakcíny: Téměř třetina dávek jde do Prahy, na Liberecko putuje jen zlomek

Liberec Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) kritizuje nerovnoměrné rozdělování vakcín. Z čísel, která jsou k dispozici do 14. ledna, bylo do nemocnic a zdravotnických zařízení v Praze distribuováno 32 procent vakcíny, do nemocnic a podobných zařízení v Brně 19,4 procenta a do Libereckého kraje sotva 2,8 procenta, řekl po pondělním jednání Krizového štábu Libereckého kraje Půta.

Kraj nemá dost vakcín, aby mohl očkovat v domovech seniorů i registrované zájemce starší 80 let, obává se, že se na ně ve větší míře dostane až v březnu.



Liberecký kraj dostal podle Půty zhruba o třetinu vakcín méně než by podle nastavených pravidel měl mít. „Já jsem pana ministra (Jana) Blatného požádal, aby ta čísla v příštích týdnech byla upravena, a to především proto, že společnost Pfizer oznámila, že sníží dodávky do Evropy, do České republiky zhruba o 40 procent, a podle mého názoru by se měly snížit ty dodávky především v těch krajích, kde je počet vakcín nepřiměřeně vysoký a neměly by se snižovat v těch krajích, které jich dostávaly méně,“ doplnil.



Podle Půty má kraj předběžně přislíbeno navíc jedno plato, což je vakcína pro zhruba 1100 lidí. „Pokud je dostaneme, budou primárně určeny pro domovy seniorů a jejich zaměstnance, abychom mohli do konce ledna dokončit vakcinaci bezmála 3000 klientů a pracovníků těchto zařízení,“ dodal. O očkování má zájem zhruba 70 procent uživatelů a pracovníků pobytových sociálních zařízení v kraji. První už vakcínu dostali minulý týden, celkem se tam zatím podařilo očkovat 434 lidí, dalších 540 dostane vakcínu v tomto týdnu.

Liberecký kraj přednostně očkuje právě v domovech seniorů, v domovech se zvláštním režimem, chce hromadně očkovat i v domovech s pečovatelskou službou. Klienty těchto zařízení považuje Půty za nejrizikovější. Původně se počítalo s tím, že na očkování seniorů starších 80 let, kteří žijí mimo tato zařízení, bude 20 procent vakcín, tedy asi 460 dávek. Vzhledem ke snížení dodávek to ale podle Půty bude zřejmě méně. Na veřejnost se patrně nedostane ani v únoru. Když do kraje dorazí zhruba stejné množství vakcín, bude třeba zajistit druhé očkování, pro ty, kdo už dostali první vakcínu a na nové zájemce mnoho nezbude, dodal hejtman.