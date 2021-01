Seniorka z Rožnova nebyla naočkována, i když měla rezervaci. Systém nabízel termín před zahájením provozu centra

Ostrava Dvaadevadesátiletá Alena Rousová z Rožnova pod Radhoštěm měla být už v pondělí očkována proti covidu-19. Aplikace vakcíny v centru novojičínské nemocnice se ale ani přes potvrzenou rezervaci nedočkala, řekla její vnučka Jana Krčmářová, která babičku registrovala.

Podle mluvčí nemocnice Radky Miloševské je to kvůli technickým problémům v centrálním registračním systému, který podle ní termíny vůbec neměl nabízet. Oficiálně zahájí vakcinační centrum novojičínské nemocnice provoz ve středu 20. ledna.

Ministerstvo zdravotnictví odmítá, že by chyba byla na jeho straně. Podle mluvčí Barbory Peterové je dostupnost termínů pro očkování proti covidu-19 v kompetenci očkovacích center, která je do rezervačního systému zadávají.



„V pátek jsem svou dvaadevadesátiletou slepou babičku 45 minut registrovala na očkování, a to do nemocnice v Novém Jičíně. Přišlo nám i potvrzení pro obě kola očkování,“ řekla Krčmářová. Babička se za doprovodu své sedmdesátileté dcery vypravila na určený termín do 30 kilometrů vzdáleného zdravotnického zařízení.

„Na místě jim bylo řečeno, že systém nefunguje a babička naočkována být nemůže. Musím říct, že teď už jsem se trochu uklidnila, ale tep jsem měla opravdu vysoko. Babička s maminkou tam cestovaly v patnáctistupňovém mrazu. Dokázala bych ještě pochopit, že systém může zkolabovat, ale nedostali jsme ani žádnou informaci, že tam jezdit nemají,“ zlobila se Krčmářová. Podle ní by pomohlo, kdyby se informace o problémech objevila třeba na webových stránkách nemocnice.

„Vinou technické chyby došlo k přihlášení několika osob na očkování na pondělí a úterý, ačkoliv tyto termíny neměly být systémem vůbec nabízeny. Chtěli jsme očkování zahájit až od středy, kdy jsme měli jistotu, že budeme splňovat všechny podmínky pro očkování veřejnosti. Přihlášené klienty jsme s omluvou kontaktovali okamžitě ještě v pátek, kdy jim byla prostřednictvím registračního systému zaslána zpráva na jimi uvedenou e-mailovou adresu,“ uvedla Miloševská.

Dodala, že poté centrální správa systému vymazala přihlášené z registrační evidence, a nemocnice tak přišla o údaje o nich, takže je nemohla kontaktovat. „Obnovit takto smazaná data bohužel neumí ani systém Reservatic, který byl za tímto účelem nemocnicí osloven,“ řekla mluvčí.

Krčmářová babičku k očkování registrovala znovu, tentokrát na úterý do Frýdku-Místku. „Raději jsem si tam ještě volala, už mají vypsané termíny, ale ještě čekají na vakcínu, která by měla dorazit v pondělí,“ uvedla.

Dodala, že ji zarazilo, že babičku dokázala registrovat pod stejným rodným číslem opakovaně. „Je zvláštní, že systém neumí spárovat rodná čísla a vyhodnotit, že babička už jednou registrovaná byla,“ míní Krčmářová. Dodala, že i novojičínská nemocnice, s níž rodina problém řešila, nabídla babičce nový termín.

„Je nám líto nepříjemností, které v souvislosti s technickou chybou rezervačního systému klientům vznikly. Vedení nemocnice se proto rozhodlo, že klienty, kteří i přes zrušení sjednaného termínu zítra (v úterý) do nemocnice dorazí, naočkuje,“ doplnila Miloševská.