Podle Hamáčka má Agrofert vrátit neoprávněné dotace. Vládu ale ČSSD neopustí

Brusel/Praha V řešení střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) platí podle vicepremiéra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka, že neoprávněně vyplacené dotace by měla bývalá Babišova společnost Agrofert vrátit, aby nehrozilo, že to zaplatí čeští poplatníci. Vládu ale sociální demokraté zhruba pět měsíců před sněmovními volbami opustit kvůli kauze nechtějí, a to vzhledem křehké stabilitě, řekl Hamáček. Piráti ani úřednická vláda by podle něj nebyli dobrým řešením.

Babiš je ve střetu zájmů, stojí v závěrečné zprávě auditu Evropské komise. Premiér považuje výsledek za účelový „Za sociální demokracii říkáme, že pokud tady byly vyplacené nějaké dotace neoprávněně, tak by je měl Agrofert vrátit, aby nehrozilo riziko, že to zaplatí český daňový poplatník, a jinak celá ta záležitost je pana premiéra,“ uvedl Hamáček. „Sociální demokracie v této fázi a vzhledem situaci nebude dělat nic, co by dále destabilizovalo situaci. Popravdě řečeno, potom co mám za sebou v těchto dnech a týdnech, z představy, že to řeší Piráti nebo úřednická vláda, mě jímá hrůza,“ uvedl s odkazem na epidemii koronaviru a diplomatickou roztržku s Ruskem.

Evropská komise v pátek zveřejnila závěrečnou zprávu auditu, podle kterého je Babiš ve střetu zájmů, protože dál ovládá holding Agrofert přes svěřenecké fondy a zároveň jako vládní činitel přijímá rozhodnutí, které mají na jeho firmu vliv. Podle závěrů auditu by proto společnost Agrofert měla vrátit dotace, které dostala z Evropského fondu pro rozvoj venkova a Evropského sociálního fondu po datu platnosti novely českého zákona o střetu zájmů. Česko podle ministerstva pro místní rozvoj nesouhlasí s hodnocením auditorů. Přesto na základě požadavku EK pozastavilo předkládání žádostí o platbu u projektů, které označila za problémové. Závěry Evropské komise o Babišově střetu zájmů jsou konečné, upozorňují čeští europoslanci Babiš závěry zprávy EK v pátek opět odmítl. Podle něj jde o „účelový a zmanipulovaný audit uměle vyvolaný profesionálními udavači z řad Pirátů“. Vymáhat způsobené škody na koncernu Agrofert musí podle předsedy ODS Petra Fialy vláda. „Není možné, aby dotační byznys premiéra platili čeští daňoví poplatníci. A je potřeba konečně zastavit tento obrovský střet zájmů, který ČR i české občany poškozuje,“ uvedl na twitteru s tím, že i o tom budou říjnové volby, do kterých jdou občanští demokraté v koalici Spolu s TOP 09 a lidovci. Piráti a STAN, se kterými nyní Spolu jedná o cestě k případnému zkrácení doby současné vlády, v sobotu vyzvou ministerstva a také na podnik Lesy ČR a společnost Čepro, aby přestaly porušovat zákon a začaly vymáhat nezákonně přidělené peníze daňových poplatníků.