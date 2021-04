Babiš je ve střetu zájmů, stojí v závěrečné zprávě auditu Evropské komise

Vyšetřování údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) Evropskou komisí 2. srpna 2018 - V platnost vstoupila nová pravidla pro střet zájmů při čerpání dotací, jež koncem července 2018 schválil Evropský parlament (EP) a jež zakazují politikům v exponovaných funkcích pobírat dotace.

19. září 2018 - Transparency International (TI) odeslala druhý podnět týkající se Babiše, a to Evropské komisi (první podnět se týkal vlastnictví médií a šetřil ho Městský úřad v Černošicích). Premiér je podle organizace v podezření ze střetu zájmů, protože přes svěřenské fondy může ovládat Agrofert, který čerpá dotace z fondů EU. Babiš označil obvinění TI za nesmyslná.

27. září 2018 - Eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger během jednání rozpočtového výboru EP řekl, že komise začala prověřovat Babišův možný střet zájmů.

1. prosince 2018 - Listy The Guardian, Le Monde a Süddeutsche Zeitung s odvoláním na zprávu právní služby EK napsaly, že právníci podezírají Babiše ze střetu zájmů a z porušení unijních pravidel kvůli dotacím pro holding Agrofert.

Prosinec 2018 - Komisař Oettinger doporučil Babišovi tři způsoby, jak se zbavit střetu zájmů. Buď zpřetrhat vazby své i své rodiny na holding, zajistit, aby Agrofert přestal přijímat dotace z EU, nebo se zdržet účasti na některých rozhodnutích. Babiš se poté vzdal předsednictví ve vládní Radě pro Evropské strukturální a investiční fondy.

Leden 2019 - Na českých úřadech začal audit EK, tři generální ředitelství komise prověřovala předcházení střetu zájmů při přerozdělování evropských dotací.

Přelom května a června 2019 - Do ČR dorazily dvě předběžné zprávy EK, které se týkaly Babišova možného střetu zájmů. V první komise dospěla k závěru, že Babiš má dál vliv na Agrofert a současně jako premiér ovlivňuje použití peněz z EU. Druhá zpráva se týkala zemědělských dotací. České úřady následně zaslaly Bruselu své reakce.

29. listopadu 2019 - EK zaslala českým úřadům konečnou auditní zprávu týkající se dotací z unijních strukturálních fondů vyplácených skupině Agrofert. Audit potvrdil, že Babiš porušil české i evropské předpisy o střetu zájmů. Nadále totiž ovládá Agrofert, který pobírá unijní dotace. Babiš střet zájmů odmítl a tvrdí, že z českého pohledu audit není konečný.

2. prosince 2019 - Mluvčí EK řekl, že audit ke střetu zájmů je konečný. České úřady musí do dvou měsíců od doručení českého překladu sdělit, jak provedou doporučení obsažená ve zprávě.

- Babiš v reakci řekl, že EK komise nemá autoritu na to, aby vykládala české zákony a že audit z pohledu ČR konečný není.

3. prosince 2019 - Deník N uvedl, že Česko má podle auditu EK vrátit 451 milionů korun z unijních dotací Agrofertu. Podle listu EK v závěrečné zprávě konstatuje, že všechny dotace po 9. únoru 2017, kdy se stala účinnou novela českého zákona o střetu zájmů, byly Agrofertu vyplaceny neoprávněně.

Únor 2020 - Předsedkyně kontrolního výboru EP Monika Hohlmeierová spolu s dalšími členy navštívila v Praze některé úřady, aby zjišťovala fakta o Babišově možném střetu zájmů. Premiér označil české členy mise Tomáše Zdechovského a Mikuláše Peksu za vlastizrádce a Hohlmeierovou za pomatenou.

7. května 2020 - Kontrolní výbor EP, který projednal zprávu z únorové mise v Česku, vyzval Babiše, aby odstoupil nebo přestal přes firmy spojené s Agrofertem inkasovat peníze z unijního rozpočtu, pokud se střet zájmů skutečně prokáže. Podle europoslanců mise zjistila, že české úřady střety zájmů neumějí kontrolovat a že záleží v zásadě na čestném prohlášení dotčeného politika.

1. června 2020 - Vláda hlasy ministrů za hnutí ANO schválila návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který může podle kritiků pomoci Babišovi v jeho sporu o to, zda je ve střetu zájmů. Podle předlohy by byl Babiš považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoli za vlastníka samotného holdingu.

19. června 2020 - Poslanci EP jasnou většinou hlasů schválili usnesení kritické k možnému Babišovu střetu zájmů. Šéf vlády podle europoslanců zpochybňuje nezávislý výkon své funkce, neboť se podílí na rozhodování o penězích z rozpočtu EU a zároveň kontroluje holding Agrofert. Rezoluce vyzývá EK k nulové toleranci vůči střetům zájmů a české úřady k tomu, aby vytvořily spolehlivý systém jejich odhalování a potírání. Babiš o den později prohlásil, že za rezolucí stojí čeští europoslanci, kteří dělají vše pro to, aby ČR poškodili.

29. června 2020 - Česká vláda se v usnesení ohradila proti částem rezoluce EP z 19. června. Podle návrhu usnesení kabinet uvedl, že se europoslanci textem částečně vměšují do vnitřních a politických záležitostí členského státu. Rezoluce také podle vládních výtek narušuje presumpci neviny a předjímá výsledky unijních auditů. Předseda EP Sassoli se 30. června ohradil proti tvrzení české vlády, že rezolucí kritizující premiérův možný střet zájmů se europoslanci částečně vměšují do českých vnitřních záležitostí. V dopise zaslaném Babišovi rovněž odsoudil výhrůžky, kterým čelili čeští členové kontrolního výboru EP poté, co je premiér označil za vlastizrádce.

14. října 2020 - Senát v usnesení uvedl, že premiér Babiš je ve střetu zájmů. Potvrdil tak závěry své dočasné komise, jež posuzovala unijní audity ohledně Babiše a dotací pro holding Agrofert.

30. listopadu 2020 - Podle několika europoslanců zástupci Evropské komise sdělili členům výboru Evropského parlamentu, že závěry auditu EK týkající se Andreje Babiše potvrzují jeho střet zájmů.

9. března 2021 - Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) odeslalo do Bruselu odpověď na dopis Evropské komise se závěrečnou auditní zprávou o možném střetu zájmů premiéra Babiše.

23. dubna 2021 - EK zveřejnila závěrečnou zprávu z auditu firem okolo Agrofertu. Premiér Babiš je podle ní ve střetu zájmů, může získat majetek ze svěřenských fondů.