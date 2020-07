Zvážím preventivní opatření proti koronaviru, řekl Vojtěch po jednání s Babišem. Povinné roušky nevyloučil

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) podle vývoje epidemiologické situace do pátku zváží zavedení preventivních celostátních opatření proti šíření nového typu koronaviru. Řekl to po středečním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Opatření nechtěl specifikovat, nejednalo by se však podle něj o dramatické záležitosti typu zavírání celých ekonomických sektorů a podniků. Na doplňující dotaz nevyloučil, že by mohlo jít například o povinné roušky ve vnitřních prostorech.



Vojtěch uvedl, že epidemiologická situace se z hlediska denních přírůstků potvrzených případů covidu-19 nedá označit na dobrou. Rizikové jsou podle něj především vnitřní hromadné akce. Apeloval v té souvislosti na odpovědnost jednotlivců. „Budeme data vyhodnocovat do konce týdne. Pokud nedojde ke stagnaci nárůstu počtu nakažených, tak bychom možná museli přijmout nějaká preventivní opatření pravděpodobně na úrovni ministerstva,“ řekl.

Možná celostátní opatření zváží v pátek. Dnes jejich případnou podobu probíral s epidemiology, kteří dali svá doporučení. Vojtěch je však nechtěl zatím veřejně specifikovat, aby nevyvolal zbytečné debaty. „Neměla by být dramatická, určitě nechystáme zavírání sektorů,“ řekl Vojtěch. Na dotaz nevyloučil, že by mohla mít opatření podobu nošení roušek ve vnitřních prostorách či omezení kapacity hromadných akcí.

Stát se podle Vojtěcha zaměří na to, aby měl páteřní síť laboratoří spadajících pod jeho resort. „Je třeba, aby měl stát na testování větší vliv, a to lze jen tam, kde má ministr jasně podřízené organizace, kterým může velet,“ uvedl. Český systém laboratoří a odběrových míst je aktuálně totiž velmi decentralizovaný, vysvětlil.

V úterý se sejde s řediteli nemocnic, které spadají pod ministerstvo. „Bude pro ně úkol, aby navýšili kapacitu, aby třeba fakultní nemocnice nevyšetřovala 100 vzorků denně, ale třeba 1000,“ řekl. Přál by si, aby instituce spadající pod resort byly schopné vyšetřit 10 000 až 15 000 vzorků za den. „Není to tak, že by pak soukromé nevyšetřovaly, ale musí tu být garantovaná síť, která bude za každých okolností schopna vyšetřit ten objem,“ dodal.

Příští týden se setká i se všemi řediteli krajských hygienických stanic. Budou debatovat o jejich optimálním fungování. To dnes kritizoval premiér Babiš, podle něhož jsou ve vedení stanic velké rozdíly. Stanice podle něj navíc činí klíčová rozhodnutí, politickou odpovědnost přitom ale nesou členové vlády.