Pohlavní orgán za 8 tisíc. Trest za urážku starosty je prý ostuda, advokátka se hájí svobodou slova

BRNO/PRAHA Mohou užívat advokáti svobody slova do stejné míry jako lidé mimo jejich stav? Takový spor se vede na půdě České advokátní komory, která s konečnou platností potrestala svou členku za projev na sociální síti Facebook. Advokátka starostu města přirovnala k pohlavnímu orgánu. Dotyčná trest od představitelů stavu nehodlá přijmout, spor přenesla žalobou k soudu. Na její straně prý stojí ústavní principy.

„Co je to? Má to dva hrby a na zádech pohlavní orgán,“ glosovala advokátka Zuzana Candigliota svérázným způsobem fotografii, jejíž autor zvěčnil starostu Břeclavi Pavla Dominika při příležitosti svátku Tří králů. První muž města seděl v kostýmu na velbloudovi. Osobitým komentářem se měla Candigliota provinit proti kodexu svého profesního sdružení, kárný senát České advokátní komory ji jako trest přikázal uhradit náklady řízení ve výši 8 tisíc korun.

Brněnská advokátka se se sankcí nesmířila. V odvolání mimo jiné argumentovala, že příspěvek neměl s výkonem její praxe nic společného. Vážnost advokátního stavu jím údajně nemohla utrpět, jelikož komentář napsala ze svého soukromého profilu, advokacii se nevěnuje v Břeclavi a městu nikdy neposkytla své služby. Odvolací kárný senát však na její argumenty neslyšel, sankci ji letos v červenci potvrdil.

„Chování advokáta podléhá kárné pravomoci ČAK i tehdy, nejde-li o samotný výkon advokacie, neboť advokát se již samotným slibem zavazuje ctít etiku povolání a dbát důstojnosti advokátního stavu, a to všeobecně a celkově, nejen ve své kanceláři a při vlastním výkonu profese,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz mluvčí komory Iva Chaloupková.

Obhajoba svobodou slova prý není trefná

Šéf odvolacího kárného senátu Bohuslav Sedlatý v rozhodnutí uvedl, že v této situaci není dovolávání se na zaručenou svobodu projevu na místě. Advokát prý musí snést přísnější metr. „Výrok je urážlivý. Jeho obhajoba není trefná. Odvolací kárný senát odmítá, že urážlivé projevy advokáta, navíc bez jakékoliv návaznosti na bezprostřední důvody kritického postoje, by měly být obhajitelné a spadají pod kategorii svobody projevu,“ napsal.

Candigliota se pozastavuje nad tím, že senát se nevypořádal s argumenty v jejím odvolání. Po právní stránce vnímá jeho závěr jako žalostný. „Domnívám se, že důstojnost advokátního stavu mnohem více snižují podobná rozhodnutí než můj vtipný komentář k břeclavskému starostovi na velbloudu. Zákon nedává komoře žádnou pravomoc regulovat a trestat projevy a chování advokáta mimo výkon advokacie,“ uvedla pro Lidovky.cz.

Postup ČAK ve svém případě považuje za selektivní zásah do soukromého života advokátů nemající oporu v legislativě. Minulý týden se proto obrátila žalobou k Městskému soudu v Praze, po němž žádá, aby do její pře s ČAK vstoupil. Žalobou by ráda dosáhla zrušení trestu. Podáním současně usiluje o to, aby kárný senát komory její případ řádně projednal znovu.

‚Kolegům je rozhodnutí pro smích‘

„V této souvislosti nelze odhlédnout od toho, že skutek, pro který byla žalobkyně stíhána, byl esteticko-politickou kritikou veřejně činné osoby - politického funkcionáře. Jestliže advokátům je obecně dovolena politická a společenská aktivita, není možné je v této aktivitě zásadně omezovat stanovením zásadně odlišných mantinelů projevů pronášených při této činnosti,“ stojí mimo jiné v žalobě, již formuloval advokát Pavel Uhl.

K žalobě Candigliotu postrčil mimo jiné i postoj několika jejích kolegů ze stavu, kteří nad rozhodnutím ČAK kroutí hlavou. Advokátka by také ráda získala zpět 8 tisíc za náklady řízení. „Žalobu jsem podala, protože si z principu nenechám líbit nezákonný a protiústavní postup komory a také mi v tom vyjadřuje podporu i celá řada kolegů advokátů a advokátek, kterým je toto rozhodnutí pro smích,“ poznamenala.

Komentář měl podle ní být vtipným hodnocením výstupu starosty stejně jako výkonu celého jeho mandátu, obé je prý trapasem. Candigliota si za to vysloužila dočasnou blokaci na facebookovém profilu města. „Jestli si myslela, že to je žert, tak to možná žert pro někoho byl. Pro mě to byl žert do jisté míry, ale myslím, že přesáhl jakousi hranici slušnosti a korektnosti,“ reagoval už dříve pro Lidovky.cz starosta Dominik.