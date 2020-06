Virus posunul výstavu egyptských pokladů v Národním muzeu, může dorazit i prezident Sísí

Praha Dlouho očekávaná výstava pokladů z Egypta měla v Národním muzeu v Praze odstartovat již příští týden v úterý. Milovníci starověkých památek si však budou muset ještě dva měsíce počkat. Kvůli pandemii koronaviru se termín výstavy Sluneční králové musel posunout.

V pražském Národním muzeu se koncem srpna představí unikátní soubor archeologických nálezů z doby egyptských faraonů. Výstava potrvá do února příštího roku. Původně měla být zahájená už koncem června, kvůli pandemii koronaviru, která ochromila jak Česko, tak i Egypt, se expozice musela posunout.

„Výstava je téměř připravená, měla být přístupná k třicátému červnu, ale nakonec jsme ji museli odložit. Dohodli jsme se, že vernisáž bude 30. srpna a od prvního září bude výstava přístupná pro veřejnost,“ potvrdil LN Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea v Praze. Dodal, že zatím artefakty v Česku ještě nejsou, transport je teprve čeká. Podle Lukeše k němu dojde počátkem srpna.



A bude se skutečně na co těšit. Výstava Sluneční králové ukáže v Národním muzeu okolo devadesáti nesmírně cenných artefaktů ze starého Egypta. V expozici bude k vidění například pětice soch panovníků páté dynastie, kteří byli stavitelsky aktivní v Abúsíru, nebo více než čtyři tisíce let staré sochy pocházející z hrobky princezny Šeretnebtej. Součástí výstavy bude také podstatná část pohřební výbavy z nevykradené hrobky kněze Iufay, kterou čeští egyptologové v Abúsíru objevili v druhé polovině 90. let. Výstava bude přístupná do února 2021.



Většina tisíce let starých skvostů pochází z naleziště českých egyptologů v Abúsíru. Podle Lukeše jde o mimořádnou událost – Egypťané si totiž svoje poklady velmi střeží a jen tak je nikomu nepůjčují. „Mají opravdu striktní pravidla, přísné smlouvy a na artefakty si dávají skutečně velký pozor,“ řekl LN šéf Národního muzea. Není se čemu divit, že Egypťané mají o vzácné nálezy ze své historie strach – jen pojistná hodnota těch, které se ukážou v Praze, dosahuje miliardy korun.



Zápůjčky budou nejen z Egypta

Návštěvníci muzea ovšem neuvidí jen výsledky práce českých archeologů. Podle Lukeše předměty nebudou pocházet pouze z egyptských sbírek, domluvenou mají také zápůjčku z New Yorku, Německa či Velké Británie. Půjde o poklady objevené předtím, než Český egyptologický ústav získal licenci na výzkum v Abúsíru.



Egyptské poklady: z Abúsíru do Prahy (grafika LN).

Původně měl podle diplomatických zdrojů na slavnostní zahájení výstavy dorazit i prezident Egypta Abdal Fattáh Sísí, což mělo být jedním z vrcholů končícího českého předsednictví Visegrádské skupině. Není však vyloučené, že Sísí dorazí i v jiný termín. „Nemůžu mluvit za diplomatické kruhy, nicméně mám informaci o tom, že návštěva nebyla zrušená, je jen zatím posunutá. Pořád se počítá s tím, že by se snad do konce roku 2020 návštěva mohla uskutečnit,“ řekl LN Lukeš.

Dobré vztahy s Egyptem

Účast státníka z Káhiry by tak jen stvrdila výsadní postavení, jaké česká archeologie v Egyptě má. Věhlas odborníků ze střední Evropy byl totiž jedním z hlavních důvodů, proč se drahocenné artefakty ze země faraonů podívají do Prahy.



Dobré vztahy se promítají i ve finanční rovině – zatímco jiným státům Egypťané účtují poplatky za každý zapůjčený předmět, Češi žádný pronájem platit nemusejí. S Káhirou se podělí pouze o zisky ze vstupného, a to půl na půl. Praha také zaplatí nemalé pojistné; podle dostupných informací se pohybuje v řádech milionů korun.

Expozice Slunečních králů je jednou z nejvýznamnějších výstav Národního muzea. Srovnatelná akce takového dosahu v Česku asi ještě nebyla.

„Výstavou chceme upozornit okolí, že už i Praha a Národní muzeum mají kapacitu pořádat výstavy, které přerůstají Česko,“ uzavřel Lukeš.