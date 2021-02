Pokud bude premiér jednat s hejtmany o nouzovém stavu jako s opozicí, dohoda nebude, myslí si Grolich

Brno Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) v pátek kritizoval jednání vlády s opozicí ohledně nouzového stavu kvůli koronaviru. Pokud bude premiér Andrej Babiš (ANO) s hejtmany jednat jako s opozicí, žádná dohoda nebude, řekl v pátek Grolich před odpoledním jednáním hejtmanů s vládou. Poukázal tak na neúspěšné jednání koalice ANO a ČSSD s opozicí o prodloužení nouzového stavu, které Sněmovna ve čtvrtek neschválila. V neděli tak přestane platit.

Podle Grolicha není jasné, co to bude od pondělí znamenat. Kraje by mohly vyhlásit stav nebezpečí, hejtmani ale budou chtít po vládě vyhlášení nového stavu nouze.

Podle Grolicha bude rozhodující odpolední jednání s vládou. „Musíme se jich zeptat, co mají nachytané oni. Drží karty v rukou a budou vyhlašovat nejpodstatnější opatření. My zatím nevíme, jaký je plán B. Dosud se jednalo o tom, zda se nouzový stav prodlouží. A nikdo neměl na stole položený plán B a my ho chceme slyšet,“ uvedl Grolich.

Většinu opatření bude podle něj vyhlašovat ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s hygieniky. „My nepřevezmeme tu vládu, bude to řídit stejný ministr a stejná šéfka hygieny. Chaos bude pořád stejný,“ řekl Grolich.

Podle něj by kraj mohl omezit pohyb obdobným způsobem, jak to dělá vláda. „Výjimky by byly na cestu do práce nebo za rodinou. Každý hejtman by si to zvážil jinak, ale obecně najdeme společnou cestu, pokud vyhlásíme stavy nebezpečí. Jde o to, že vláda by měla vyhlásit nouzový stav, ale skutečně ho i řídit. To se dosud neděje,“ zdůraznil Grolich.



Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) uvedl, že hejtmani budou žádat vládu o vyhlášení nouzového stavu. „Já si myslím, že to bude záležet na tom, co vláda odpoledne řekne. Žádné výsledky nechci předjímat, stačí se podívat, jak vláda jednala s opozičními stranami. Pokud se premiér bude chovat jak k opozičním stranám, žádná dohoda nebude a bude to na nich, aby tu situaci začali konečně řídit,“ řekl Grolich. Podle něj je nejhorší, že nikdo neví, co nastane v pondělí po ukončení nouzového stavu. „To je největší chyba. Bavíme se o tom, že musíme znát dva tři kroky dopředu, a oni neznají ani ten první,“ dodal Grolich.