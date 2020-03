Pokud nemusíte, na chaty nejezděte, vzkazují obce na Hradecku

Hradec Králové Pokud nemusíte, zůstaňte doma a nejezděte na chaty, vzkazují zástupci oslovených obcí v rekreačních oblastech Královéhradeckého kraje. Někteří obyvatelé vesnic například v Krkonoších nebo v Orlických horách mají obavy ze šíření koronaviru i z možných komplikací se zásobováním, vyplynulo z ankety ČTK. Nadcházející víkend bude prvním poté, co vláda s účinností do 24. března 06:00 zakázala volný pohyb lidí po celé ČR.

„Byli bychom rádi, kdyby zůstali (chataři) ve městech. Vnímáme to jako riziko,“ řekla v pátek ČTK starostka Deštného v Orlických horách Alena Křížová. Horské středisko Deštné má okolo 550 stálých obyvatel, chatařů je podle jejich odhadů kolem 200.

„Mohou být problémy se zásobováním, když přijedou lidé na chalupy v době, kdy by jezdit neměli. Třeba pečivo je objednané na nějaký počet lidí,“ podotkla Křížová.



Podobné je to i v Horním Maršově v Krkonoších. Obec s 970 stálými obyvateli je na cestě do Pece pod Sněžkou, dalších asi 30 procent tvoří chataři. „Od začátku vyhlášení povinnosti nosit roušky jsou jedinými venku bez nich chataři a rekreanti. Místní to vnímají, averze vůči nim je v poslední době znatelná,“ řekl ČTK starosta Horního Maršova Pavel Mrázek.

Také odtud zní apel, aby chataři, pokud je to možné, cestu na venkov odložili. „Nikomu nic nemůžeme nařídit, ale byli bychom raději, kdyby v této době zůstali doma,“ řekl ČTK Mrázek.

V Královéhradeckém kraji začala platit povinnost nosit roušky na veřejnosti od středečních 12:00, republikově od půlnoci. Je to jedno z mnoha opatření, které mají přispět k omezení šíření nákazy koronavirem.

„Nelze tady mluvit o nějaké panice, to ne, ale obavy máme, čtvrtinu obydlí tvoří chataři. Doporučoval bych, aby nejezdili, akorát to bude jitřit atmosféru. Obavu z šíření koronaviru mají především starší lidé,“ řekl ČTK starosta Vernéřovic na Broumovsku Tomáš Havrlant. Obec má okolo 320 stálých obyvatel, asi 60 jsou chataři.

Ministerstvo zdravotnictví v pátek s ohledem na hrozbu šíření nového typu koronaviru důrazně doporučilo lidem dodržovat o nadcházejícím víkendu zákaz volného pohybu a omezit návštěvy chat a chalup. Lidé by měli vycházet jen v nejnutnějších případech. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že lidé by měli s ohledem na hrozbu šíření nového typu koronaviru zvážit, jestli je nutné na chaty jezdit. Pokud ano, měli by se zdržovat ve své vlastní skupině a nevycházet mezi místní.