Pokuty za nedodržení lhůt ve stavebním řízení. KDU-ČSL navrhuje nový stavební zákon

Praha Za nedodržení lhůt při stavebním řízení by měly být zavedeny pokuty. Lhůty by se měly navíc zavést i při odvolacím řízení. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek uvedl místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Nový stavební zákon, jehož věcný záměr představilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), podle lidovců nahrává korupci a stavební řízení neurychlí. MMR takové tvrzení odmítá.

„Nový stavební zákon rozhodně nezaručí deklarovaný cíl, neurychlí ani nezjednoduší stavební řízení. Nová legislativa by navíc celý proces stavebního řízení zneprůhlednila, jasně by tedy nahrávala korupci. Jediná možnost, jak celý proces zrychlit, je zavést pokuty pro úřady za nedodržení lhůt při rozhodování o povolování staveb,“ řekl Jurečka.



Nový stavební zákon by měl podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR) zkrátit povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok. Územní řízení, stavební řízení a EIA se sloučí do jednotného povolovacího řízení. Měl by vzniknout Nejvyšší stavební úřad, který bude součástí státní správy. Návrh počítá s tím, že pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dní, bude platit takzvaná fikce souhlasu. Stavbu nepůjde povolit dodatečně.

Podle Jurečky návrh zákona zanedbává veřejný zájem a korupci nahrává právě kvůli fikci souhlasu. „Úředník například pošle stanovisko do datové schránky a žadatel se do ní ‚zapomene‘ podívat. Tím pomůže prosadit nějaký kontroverzní návrh,“ podotkl Jurečka.

Náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL) nesouhlasí s tím, aby bylo stavební řízení oddělené od samosprávy. „Není možné udělat ze stavebního řízení černou skříňku, kde se něco odehraje a nikdo nebude vědět co. Kompetence samosprávy musíme v procesu územního plánování a stavebního řízení ještě posílit,“ sdělil Hladík.

Spojení v jeden úřed může mít neblahý dopad na ochranu památek, obává se Výborný

Poslanec za KDU-ČSL Marek Výborný opakovaně vyjádřil obavu, že spojení agend v jeden úřad může mít neblahý dopad na ochranu památek, přírody a krajiny. Návrh zákona se podle něj neodkaz může mít neblahý dopad na ochranu památek uje ani na mezinárodní dokumenty, které Česko zavazují k ochraně kulturního dědictví.

Podle MMR se ukazuje, že KDU-ČSL nečetla návrh buď vůbec nebo zcela nepozorně. „Především, úředníci budou za svá rozhodnutí odpovědní. Díky elektronizaci a digitalizaci bude navíc celý proces transparentní a úředníci tak budou pod kontrolou nejen státu, ale také žadatelů, respektive veřejnosti. Samozřejmě i nadále proti povolení budou přípustné řádné odvolání i mimořádné opravné prostředky, tedy soudní přezkum,“ uvedlo MMR ve svém prohlášení. Rozdíl je podle něj v tom, že o stavbě se bude rozhodovat pouze jedním rozhodnutím. Ve čtvrtek jsou to minimálně dvě odvolání a dva možné přezkumy.

„Velkou nepravdou je pak tvrzení o korupčním potenciálu. Ten má naopak právě ve čtvrtek platná legislativa. Ve čtvrtek je možné uplatit jednoho z desítek úředníků v procesu bez osobní odpovědnosti a bez možnosti veřejné kontroly. To po změně možné nebude. Návrh také posiluje postavení samosprávy v procesu územního plánování,“ uvedlo dále ministerstvo.

MMR obdrželo od ostatních úřadů v meziresortním řízení celkem 1641 připomínek. Vypořádat je chce do konce března a na přelomu března a dubna plánuje věcný záměr zákona poslat do Legislativní rady vlády. V polovině dubna ho má návrh schválit vláda. „Paragrafové znění bychom chtěli v prosinci nechat schválit vládou a od ledna příštího roku by bylo ve Sněmovně. Zákon by mohl být účinný od ledna 2021, ale počítáme s tím, že tam budou přechodná ustanovení,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).