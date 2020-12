Poláci předvádějí totální chucpe, důl ohrožuje vodu na Liberecku. Nechceme být rohožkou, říká jeden ze starostů

Důl Turów ohrožuje pitnou vodu Liberecka, Poláci však odmítají jednat. Brusel dal za pravdu Česku. „Chceme se dohodnout, ale ne být rohožka,“ říká Dan Ramzer (ODS), starosta Frýdlantu, jedné z dotčených obcí.

Lidovky.cz: Je stanovisko Evropské komise legitimací pro podání žaloby, nebo páka na Polsko, abychom se ještě dohodli po dobrém?

Buď jako republika využijeme tu příležitost, že máme velice silný nástroj na vyjednávání, nebo Poláci půjdou do klinče a může to být tvrdé. Nechal jsem rozhodnutí Komise sdílet na svém Facebooku a ta polská hysterie je neskutečná. Obyčejní Poláci vůbec nevnímají, jak se nás jejich země snažila ošulit. Je to takový polský národní sport, to říkám otevřeně.

Lidovky.cz: Jak reagovala v průběhu jednání polská strana?

Jako samosprávy i vodárenské společnosti už dávno máváme Polsku palmovou ratolestí a říkáme: chápeme, že to uhlí potřebujete, ale pojďte se dohodnout, že nám dáte kompenzace. Oni se však chovají nesmírně arogantně, snaha dohodnout se odpovídá nule, uplatňují pozici síly. Vymlouvají se, že to nejde, ať jim to prokážeme. Ztráta podzemní vody může být v cuku letu a my na to opravdu musíme být nachystaní. Už dva roky projektujeme z peněz Libereckého kraje přivaděče vody do ohroženého území Chrastavska, Frýdlantska a Hrádecka, jenom tohle jde k částce 2,5 miliardy korun.

Lidovky.cz: Česká geologická služba (ČGS) dostala v roce 2017 uloženo, aby udělala vrty, které by ukázaly, co se s vodou opravdu děje. To se nestalo?

Za to ČGS nemůže, ministerstvo životního prostředí jim dřív neuvolnilo peníze, až loni na letošek. Takže se do toho pustili, udělali 3D model, začali vrtat, závěry však ještě nejsou. Na základě předběžných výsledků jsme zrušili přivaděč přes Jizerské hory, o to víc se musíme zabývat lokálními zdroji, úpravnou vody ve Frýdlantu, přivaděči na Bulovku, hledáním alternativního zdroje. Stojí to stovky milionů.

Lidovky.cz: Nepomůže s tím dotační titul ministerstva zemědělství?

Jasně, ale my jsme tu věc nezpůsobili. Dotační titul upravili, jsme na 60 až 70 procentech, ale kdo nám dá těch 30? Vše zaplatí obce na Frýdlantsku, ale proč, když to nezavinily? Jsme připraveni, že když nám Polsko dá půlku, bereme to. Oni však nenabízejí nic. Řekli, že budou kompenzovat, když jim cokoli dokážeme.

Lidovky.cz: Dle pravidel mezinárodní EIA, zeleného razítka, jsou to Poláci, kdo musí prokázat, že se Česku nic nestane. A právě to Komise nyní stvrdila.

Je to tak, oni to však celé ohnuli, mysleli si, že celý proces zformalizují. Když si jen vezmu, jak utnuli libereckého hejtmana Martina Půtu při veřejném projednávání v Bogatyni, jak de facto odmítli moje dopisy jako šéfa frýdlantské samosprávy i vodárenské společnosti, odmítli schůzku, donutili nás, v uvozovkách, najmout si právníky. Stojí nás to strašné peníze, které bychom mohli utratit někde úplně jinde. I tyhle výdaje budeme uplatňovat.

Lidovky.cz: Z polské strany je špatná komunikace plošně, je jedno, jde-li o samosprávy, či o stát?

Polák to má prostě tak, že neutratí zlotý jinde než v Polsku. Mají rádi, když se utrácí u nich, ale sami radši narvou miliardu do pofidérních stěn, které mají představovat bariéru prosakování vody, než by dali poloviční peníze do Česka na opatření. Řekli, že jsou schopní dodávat nám vodu, ale jejich podmínky jsou téměř nereálné.

Lidovky.cz: Příliš drahé, nebo technicky?

Drahé, je tam také jiná norma a hlavně je to celé totálně úchylné – voda jim přiteče z Jizerek do jejich nádrže, oni ji načerpají a pošlou nám ji zpátky upravenou? To je totální chucpe.

Lidovky.cz: Zmínil jste, že to vyvolává mezilidské spory. Na sociálních sítích, nebo i v životě?

Je to i v reálném životě. V takzvaném bogatyňském pytli, což je území od polského Zhořelce dolů k Hrádku a k nám na Frýdlantsko, dlouhé deset kilometrů a široké v nejužším místě dva kilometry, žije asi deset tisíc lidí a z toho šest tisíc dělá v té elektrárně či v dole. Co vím, tak žádní Češi. Turów dává peníze do škol, staví tam hřiště, podporuje spolky, basket, místní to vnímají tak, že mají práci.