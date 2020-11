Policie pátrá po obžalovaném Hosovi z kauzy Stoka, pohřešuje se dva dny

PRAHA Policie vyhlásila pátrání po Jiřím Hosovi, někdejšímu vlivnému členovi jihomoravské ODS, který je obžalovaný v brněnské korupční kauze Stoka. Vyplývá to z policejní databáze pohřešovaných lidí.

Na pohřešování muže upozornil server Aktuálně.cz, policie pátrání vyhlásila v úterý. Policejní mluvčí Bohumil Malášek řekl, že pokud je dotyčný v databázi, je pátrání aktuální. Pokud by muže policie vypátrala, z databáze by byl podle mluvčího do hodiny až dvou vymazán.



Kauza Stoka je nyní u Krajského soudu v Brně, jde o údajnou korupci na radnici Brno-střed. Mělo by jít o úplatky v desítkách milionů korun. V kauze je obžalováno 11 lidí a dvě firmy včetně někdejšího politika za hnutí ANO Jiřího Švachuly, kterého dnes krajský soud propustil po roce a půl z vazby na svobodu.

Hos je také jedním z obžalovaných, je dlouholetým zastupitelem v městské části Brno-sever. U soudu vinu popřel. Uvedl, že nepřijímal ani nepředával žádné úplatky a nevyvíjel žádnou trestnou činnost.