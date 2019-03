Policie ukončila vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Babiše mladšího bude vyšetřovat samostatně

Kauza Čapí Hnízdo 2006 - Začala přestavba statku na konferenční centrum Čapí hnízdo. V únoru 2006 se majitelem areálu u Benešova stala firma Imoba z holdingu Agrofert, který patřil současnému premiérovi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi. 1. prosince 2007 - ZZN AGRO, s.r.o. Pelhřimov z Agrofertu se přeměnila na stejnojmennou akciovou firmu s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla a.s. ZZN Pelhřimov. ZZN AGRO Pelhřimov se později přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo. Akcie firmy získali Andrej Babiš mladší, jeho sestra a partnerka Babiše staršího (nynější manželka) Monika. V únoru 2008 se dalším spolumajitelem stal Martin Herodes, bratr Moniky Babišové. 20. srpna 2008 - Výbor Regionální rady ROP Střední Čechy schválil dotaci 50 milionů korun na projekt Farmy Čapí hnízdo. 17. září 2008 - Za akcie Farmy Čapí hnízdo zaplatil Babiš starší, podle serveru iROZHLAS.cz to byl dar dětem a partnerce. Červen 2010 - Farma byla dokončena a otevřena. V médiích byla spojována s Babišem, který ale vlastnictví odmítal. Září 2010 - Udělením dotace Čapímu hnízdu se zabýval týdeník Ekonom. Podle něj byla firma brána jako malý podnik, a jak časopisu potvrdil středočeský dotační úřad, v případě propojení s kapitálově silnější společností by dotaci nezískala. Únor 2011 - Při jednom z auditů bylo zjištěno, že farma požádala v roce 2009 o jednu platbu dříve, než uhradila příslušnou fakturu. Kvůli porušení podmínek byla firmě vyměřena pokuta, v roce 2012 byla většina pokuty odpuštěna. Říjen 2013 - Babiš řekl týdeníku Respekt: "S Čapím hnízdem nemám nic společného... Nevím, komu to patří." V té době Babišovo hnutí ANO mířilo za úspěchem ve volbách do Sněmovny, který mu otevřel cestu do vlády. Babiš dodal, že firmě půjčil 400 milionů korun a má tam pronajatu jednu budovu. Listopad 2013 - Agrofert jako ručitel za úvěr přebral ztrátovou Farmu Čapí hnízdo. Červen 2014 - Společnost Farma Čapí hnízdo zanikla poté, co zákon zakázal anonymní akcie na majitele. Sloučila se s firmou Imoba, která spravuje nemovitosti Agrofertu. 29. prosince 2015 - Server Aktuálně.cz informoval, že policie začala prověřovat okolnosti získání dotace pro Čapí hnízdo. 2. března 2016 - Server Neovlivni.cz napsal, že Evropský úřad proti podvodům (OLAF) zahájil oficiální vyšetřování okolností, za nichž Agrofert získal 50 milionů korun z evropských fondů. 13. března 2016 - Babiš řekl, že zná jméno vlastníka Čapího hnízda z doby žádosti o dotaci, nechce ho ale prozradit. 23. března 2016 - Babiš ve Sněmovně řekl, že Farmu Čapí hnízdo vlastnili v době získání evropské dotace dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. 10. srpna 2017 - Policie zaslala do Sněmovny žádost o vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Žádost souvisela s kauzou dotací, 6. září Sněmovna Babiše a Faltýnka vydala. 9. října 2017 - Babiš a Faltýnek byli obviněni. Oba politici vinu odmítli. Babiš proti obvinění podal stížnost. 20. až 21. října 2017 - Hnutí ANO vyhrálo volby, se zvolením do Sněmovny získali Babiš a Faltýnek znovu imunitu. 23. října 2017 - V kauze obvinila policie 11 lidí, mezi nimi i Babišovu manželku, dvě dospělé děti a švagra. 21. listopadu 2017 - Policie zaslala do Sněmovny novou žádost o vydání Babiše a Faltýnka. Sněmovna je vydala 19. ledna 2018. 20. prosince 2017 - Bylo oznámeno, že OLAF uzavřel vyšetřování dotací pro Čapí hnízdo. Výsledky byly postoupeny ČR, 4. ledna 2018 ministerstvo financí zveřejnilo tři odstavce závěrů, o několik dní později pak přinesly Hospodářské noviny na webu kompletní znění zprávy OLAF. 4. ledna 2018 - MF navrhlo úřadům, aby vyňaly z evropského financování projekty, které vyšetřuje OLAF nebo jsou předmětem správního či trestního řízení. Týká se to i Čapího hnízda, které pak MF samo vyňalo z evropského financování 29. ledna. 3. května 2018 - Státní zástupce zamítl Babišovu stížnost proti obvinění jako nedůvodnou. Stíhání Faltýnka a dalších tří lidí žalobce naopak zrušil. 4. května 2018 - Úřad Regionální rady regionu Střední Čechy vyzval firmu Imoba coby nástupnickou společnost původního příjemce dotace, aby dotaci do 30 dnů vrátila. Později lhůtu prodloužil, Imoba dotaci vrátila koncem června. 7. června 2018 - Babiš poprvé vypovídal na policii jako obviněný. Policie vyslechla i další stíhané, Babišovu manželku Moniku a dceru Adrianu Bobekovou. Nevyslechla Babiše mladšího. 12. listopadu 2018 - Server Seznam Zprávy zveřejnil reportáž, ve které mu Andrej Babiš mladší řekl, že jej spolupracovníci jeho otce drželi na Krymu, aby nemohl vypovídat v kauze Čapí hnízdo. Premiér to odmítl a řekl, že jeho syn je psychicky nemocný, trpí schizofrenií. Reportáž byla rozbuškou krize, která vyvrcholila loni 23. listopadu hlasováním o nedůvěře vládě, jež ale Babišův kabinet ustál. 26. března 2019 - Policie ukončila vyšetřování případu dotací pro Farmu Čapí hnízdo. Obvinění si nyní mohou prostudovat spis a navrhnout doplnění vyšetřování.