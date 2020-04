Policisté nebudou číhat v lese na cyklistu, ujišťuje Hamáček. Chce jim ale umožnit pokutování na místě

Praha Poprvé pod vedením vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) se ve středu sešel Ústřední krizový štáb. Zabýval se dalšími kroky v boji proti šíření nového typu koronaviru. Hamáček v čele krizového štábu v pondělí vystřídal náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymulu, který dostal na starost řízení projektu inteligentní karantény.

Ústřední krizový štáb doporučí vládě, aby požádala Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o 30 dní. Po jednání štábu to novinářům řekl jeho předseda ministr vnitra Jan Hamáček. Nouzový stav podle něj neovlivní případné rozvolňování vládních nařízení v případě, že by k tomu situace směřovala.

Kabinet by měl návrh na prodloužení nouzového stavu projednat ve středu odpoledne. Následně musí toto opatření schválit Sněmovna. Zabývat by se tím měla příští týden. Vláda může vyhlásit nouzový stav nejvýše na měsíc, Česko je v něm od čtvrtka 12. března od 14:00.

Ústřední krizový štáb se poprvé sešel i se zástupci opozičních parlamentních stran. Jsou to poslanec a lékař Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, senátor a bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS) a ekonom Filip Matějka. Podle Hamáčka se ukázalo, že je štáb schopen i s nimi věcně řešit problémy.

Ve štábu se ve středu ustavil také poradní tým ekonomů, který se bude zabývat i dlouhodobými dopady omezení v souvislosti s nákazou koronavirem na společnost.

Za první úkoly v čele štábu si Hamáček stanovil pokračování dodávek ochranných pomůcek a řešení situace v domovech seniorů, kteří jsou nejzranitelnější skupinou. Vedení krizového štábu v úterý vytvořilo několik pracovních skupin - vznikly týmy pro distribuci a nákup ochranných prostředků, mediální a zdravotní skupina či skupina, která bude řešit dopady omezení. Do zajištění ochranných pomůcek chce Hamáček zapojit i domácí výrobce, dosud jich stát většinu zajišťuje dovozem z Číny.

Pokuty na místě

Krizový štáb podle Hamáčka rovněž navrhne vládě, aby policisté mohli ukládat lidem na místě pokuty za porušení vládních nařízení. Nyní se musí takové situace řešit ve správním řízení. Dle návrhu by měli mít policisté pravomoc ukládat blokové pokuty do 10 tisíc korun.

„V principu to znamená, že pokud bude skupina pěti lidí na zahrádce popíjet pivo, tak jim policista rozdá pokuty po 10 tisících. Policie ale nebude stát v lese, aby zkontrolovala osamělého cyklistu. Je to posílení policie, ale je to také posílení efektivity vymáhání,“ uvedl Hamáček.