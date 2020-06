Pomazánka od firmy Primula může obsahovat botulotoxin. Lidé by ji neměli konzumovat, varuje veterinární správa

Praha Státní veterinární správa (SVS) varuje před sýrovou pomazánkou od britského výrobce Primula Ltd. Může v ní být bakterie, která produkuje jed botulotoxin. V ČR pomazánku ve třech příchutích distribuuje obchodní řetězec Iceland, všechny její šarže jsou ale z trhu stahovány. ČTK to v pátek sdělil mluvčí SVS Petr Vorlíček. Lidé by výrobek v žádném případě neměli konzumovat.

Veterinární správa informace obdržela prostřednictvím systému rychlého varování (RASFF). Pomazánka se prodává i v dalších evropských zemích. „Ke kontaminaci výrobku mělo dojít na základě „chyby ve výrobě“. Přestože se nález má týkat jen malého množství výrobku, v případě ČR jde o cca 150 balení, z trhu jsou preventivně stahovány veškeré šarže,“ uvedl mluvčí.

Botulotoxin si najde cestičku do mozku Pomazánka se prodává pod označením Primula Original Cheese, Primula Light Cheese a Primula Cheese Jalapeno. Ve všech třech případech jde o stopadesátigramové balení. Zákazníci mohou výrobek vrátit v prodejnách Iceland. Botulotoxin - známý také jako klobásový jed - je považován za jeden z nejúčinnějších jedů. Způsobuje otravu botulismus. Vzniká pouze za nepřítomnosti vzduchu. Z potravin se může nejpravděpodobněji vyskytnout ve špatně tepelně opracovaných konzervách, uzeninách či mořských plodech. V potravinách se v ČR vyskytuje velmi zřídka. Loni Státní veterinární správa testovala na klostridie 202 vzorků a všechny byly v pořádku. Zkoumána byla především sušená syrovátka, masoxy a bujóny, sušené mléko, tavené sýry a zrající sýry. Mimo potravin se podle Vorlíčka vyšetřují i vedlejší živočišné produkty - masokostní moučka a zpracovaná živočišná bílkovina. Odebralo 54 vzorků při 14 odběrech a všechny výsledky byly opět vyhovující. Letos veterináři vyšetřili zatím 25 vzorků potravin a dva vzorky masokostních mouček. Klostridie nebyla nikde zjištěna.