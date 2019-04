Poslance TOP 09 Dominika Feriho napadla na koštu vín dvojice mužů

Boršice (Uherskohradišťsko) Poslance TOP 09 Dominika Feriho v neděli odpoledne napadla na koštu vín v obci Boršice na Uherskohradišťsku dvojice neznámých mužů. Zraněný Feri byl převezen do nemocnice. Poslanec o tom informoval na twitteru. „Policie po pachatelích pátrá,“ informoval policejní mluvčí Vladislav Malcharczik.

„Jel jsem na Moravu a nějací dva pánové se jali pěstí. Hele, můžeme spolu politicky nesouhlasit, ale fyzicky se nenapadáme. Snažil jsem se jim to vysvětlit, ale co se dá dělat,“ uvedl Feri na twitteru. Podle poslance jeho návštěvu kulturní akce v Boršicích pokazili „nějací borci, kteří prý říkali něco o negrech“. Feri má z otcovy strany předky v Etiopii.



Útok už odsoudil mimo jiné i Feriho stranický kolega Miroslav Kalousek či šéf ODS Petr Fiala. Jakékoli fyzické násilí kvůli politickým názorům je zcela nepřijatelné. „Napadení Dominika Feriho je odzouzenihodné a ubohé. Panu poslanci přeji, ať je brzy zdravotně v pořádku,“ napsal Fiala na twitteru.

Okolnosti potyčky vyšetřuje policie. „V obci Boršice došlo na veřejném prostranství k napadení muže, který tam byl se svými známými na koštu vína. Byli to dva pachatelé, po kterých pátráme. Muž byl při útoku zraněn a je na ošetření,“ uvedl policejní mluvčí Malcharczik. Policisté podle něj budou prověřovat, zda nešlo o výtržnictví a pokus o ublížení na zdraví.



Zdravotnická záchranná služba zraněného poslance převezla do nemocnice v Uherském Hradišti. „Jedu do Hradiště, saniťáci si to nenechali vymluvit. Dostal jsem pár ran do hlavy a není mi nejlíp, tak pro jistotu,“ uvedl na twitteru Feri. Z fotografií, které poslanec záhy po potyčce zveřejnil, vyplývá, že má zranění v obličeji a také krvavý šrám na zádech.