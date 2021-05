Poslanci Volnému hrozí trestní stíhání kvůli podezření z šíření poplašné zprávy, policie žádá o jeho vydání

Současná Sněmovna vydala pouze Babiše a Faltýnka 19. ledna 2018 - Sněmovna vydala ke stíhání předsedu a místopředsedu hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Policie požádala o jejich vydání v srpnu 2017 v souvislosti s kauzou dotací pro Čapí hnízdo. Sněmovna je v září 2017 vydala, v říjnu následujícího roku byli ale oba opět zvoleni do Sněmovny a znovu získali imunitu. Oba tvrdili, že se ničeho nedopustili a že jde o politickou kauzu. Státní zástupce později rozhodl o pokračování stíhání Babiše, který je od 6. prosince 2017 předsedou vlády, a Faltýnka. V hlavní větvi kauzy je nyní stále obviněn Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Mayerová. Naopak zastaveno bylo stíhání Faltýnka, Babišovy manželky Moniky, dcery Adriany Bobekové, syna Andreje Babiše mladšího, švagra Martina Herodese a bývalého člena představenstva Farma Čapí hnízdo Josefa Nenadála. 24. ledna 2018 - Sněmovna nevydala poslance ODS a bývalého pražského primátora Bohuslava Svobodu, který se tak nyní nebude muset zodpovídat před odvolacím soudem v případu městské karty opencard. V minulém období Sněmovna Svobodu vydala. V roce 2016 ho soud nepravomocně odsoudil k podmíněnému trestu 2,5 roku. - Poslanci odmítli vydat i Pavla Růžičku (ANO), kterého obžaloba vinila spolu s dalšími zastupiteli Postoloprt na Lounsku z údajně nevýhodného prodeje obecního domu. Zastupitelé byli později osvobozeni. 31. října 2018 - Sněmovna nevydala ke stíhání poslance KSČM Zdeňka Ondráčka kvůli jeho výrokům vůči někdejšímu prezidentskému kandidátovi Michalu Horáčkovi, jak už dříve doporučil mandátový a imunitní výbor. Ondráček ho nařkl v médiích ze spolupráce s bývalou komunistickou Státní bezpečností (StB). 13. března 2019 - Sněmovna odmítla vydat poslance SPD Miloslava Roznera ke stíhání kvůli jeho výrokům o romském táboře v Letech u Písku. Policie požádala Sněmovnu o jeho vydání v prosinci 2018. Rozner dříve při kritice rozhodnutí bývalé vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL o odkupu vepřína u pietního místa v Letech použil spojení "neexistující pseudokoncentrák". 27. května 2020 - Sněmovna odmítla vydat poslankyni SPD Karlu Maříkovou za její výroky o migrantech, které v minulosti napsala na sociální síti. Policie požádala Sněmovnu o její vydání v březnu. Nevydat Maříkovou už dřív doporučil mandátový a imunitní výbor. Maříková v lednu 2019 na svém profilu přirovnala migranty k invazivním druhům rostlin a zvířat, jimž by měl být zakázán vstup do EU. Maříková odmítla, že by vyzývala k násilí. 20. května 2021 - Policie podle informací Deníku N požádala Sněmovnu o vydání nezařazeného poslance Lubomíra Volného, původně zvoleného za SPD, k trestnímu stíhání kvůli podezření z šíření poplašné zprávy. Volný podle vyšetřovatelů šířil během nouzového stavu poplašnou zprávu. V příspěvku na svém facebookovém profilu tvrdil, že se chystá spiknutí, jehož cílem je diskreditace léku ivermektin, prostředkem k diskreditaci mělo být podle Volného zabití pacientů.