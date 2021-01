Poslanec Volný nerezignuje na svůj mandát. Novinářům řekl, že nyní se cítí ještě více povolán

Praha Nezařazený poslanec Lubomír Volný nerezignuje po fyzické potyčce s dalšími zákonodárci na plénu Sněmovny na svůj mandát. Novinářům řekl, že se cítí ještě víc povolán k zastupování názoru lidí, kteří nesouhlasí se současnou situací. Uvedl také, že fyzicky napaden byl on.

Podle sociálnědemokratického poslance Ondřeje Veselého, který přišel na pomoc předsedajícímu Tomáši Hanzelovi (ČSSD), se Volný napadením předsedajícího dopustil trestného činu a neměl by nadále mandát vykonávat.



„Já jsem dostal za pár minut spoustu povzbudivých zpráv, SMS, na internetu i na twitteru od lidí, kteří mě podporují a žádají mě, abych v boji pokračoval, takže já určitě pokračovat budu,“ řekl novinářům Volný.Volného vystoupení vyústilo v potyčku poté, co mu Hanzel při projednávání vládní žádosti o prodloužení nouzového stavu vypnul mikrofon. Volný poté přišel mluvit přímo na místo předsedajícího. Hanzel se ho snažil odstrčit, pak mu přišli pomoci další sociálnědemokratičtí poslanci, mezi prvními Jan Chvojka a Veselý. Po kratší strkanici Volný místo v doprovodu ochranné služby policie opustil.

Veselý novinářům řekl, že od Volného dokonce dostal pěstí poslanec Michal Ratiborský (ANO). „Máme tady ostré výměny, to je logické, je to politická debata, která může být ostřejší, ale aby to bylo osobní napadání, rvačka, to se tu nikdy nezažilo,“ řekl. Za neuvěřitelné považuje i napadení předsedajícího, v jiných parlamentech se podle něj tato pozice bere jako „něco svatého“.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) Volného vykázal do konce jednacího dne ze sálu. Uvedl, že bude následovat disciplinární řízení u mandátového a imunitního výboru.

Volný a jeho kolega Marian Bojko odmítli ve Sněmovně nosit roušku. Jejich možným porušením hygienických opatření se zabývá policie. Po vyhodnocení věc předá do správního řízení, uvedla na twitteru.Volného jednání podle Veselého překročilo veškeré meze. Věří tomu, že vykázání ze sálu nebude posledním trestem. „Někdo takový by poslanecký mandát vůbec vykonávat neměl,“ řekl.

„Vědomě páchám přestupek. Vědomě porušuji toto nařízení, protože tím vyjadřuji svůj politický názor a občanský postoj,“ řekl Volný. Každý občan má podle něj právo v rámci občanské neposlušnosti porušit předpis, který považuje za nebezpečný pro svoji svobodu.

