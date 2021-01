Sněmovní výbor probere zejména výroky Volného. Potyčku prověřují policisté

Praha Sněmovní mandátový a imunitní výbor se nyní bude zabývat zejména výroky nezařazeného poslance Lubomíra Volného (Jednotní). Novinářům to před úterním jednáním řekl jeho předseda Stanislav Grospič (KSČM). Následnou potyčku u místa předsedajícího prověřuje policie pro podezření z výtržnictví. Výbor proto bude muset jednání o tomto incidentu podle Grospiče přerušit.

Konflikt se odehrál minulý týden při jednání dolní komory o prodloužení nouzového stavu. Nastal potom, co místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel (ČSSD) po varováních vypnul Volnému při vystoupení mikrofon se zdůvodněním, že nemluví k tématu. Volný přišel mluvit na místo předsedajícího, jak před tím avizoval. Hanzel se mu v tom snažil zabránit. Na pomoc mu přišlo několik poslanců. Po kratší strkanici Volný místo v doprovodu policejní ochranné služby opustil.



Volný ve vystoupení označil ČSSD za zkorumpovanou politickou partaj a její členy za zbabělce a pokrytce. Grospič to pokládá za nepřístojný slovní projev. V projednávání fyzické potyčky by výbor podle něho pokračoval až podle výsledku policejného prověřování. Třetí záležitost se týká toho, že Volný a jeho kolega Marian Bojko odmítají ve Sněmovně nosit roušky. „Podnětem, který se týká nošení roušek, se zabývá už správní orgán. Musíme počkat, jak rozhodne,“ uvedl Grospič.



Vyjádření Vondráčka

Výbor se incidentem zabývá mimo jiné z podnětu předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO), kterého si na úterní jednání pozval jako prvního. Vondráček by uvítal, kdyby se výbor nezabýval jen potyčkou, ale také Volného vyjádřeními na mikrofon a způsobem jeho chování. Může to být podle Vondráčka užitečné i do budoucna, pokud by se něco takového mělo opakovat.

Pokud jde o to, že poslanec Volný nenosí roušku, dal by Vondráček přednost tomu, aby to řešil příslušný orgán a uložil sankcí. „Je to zkrátka přestupek je to porušení vládního opatření. A zatímco naše rozhodnutí, těch co řídili schůzi v dopoledních hodinách, bylo to ignorovat, protože to byla v podstatě cílená provokace, tak bohužel se ukázalo po obědě, že to nemůžeme ignorovat, že potom se to jenom eskaluje. Tudíž v tuto chvíli každé další nenošení je podle mě dalším porušením vládního opatření, je to další přestupek, opakovaný. To znamená, ten kdo to bude následně řešit, tak může uložit i vyšší sankci,“ řekl Vondráček novinářům.

Pokud by se Volný u příslušného orgánu domáhal své přestupkové imunity, což podle Vondráčka může, tak skončí opět u mandátového výboru, uvedl předseda Sněmovny. „A mandátový a imunitní výbor může uložit sankce do výše, jak stanoví příslušný předpis. A při opakovaném to může být vyšší,“ dodal.

Neočekává, že by se kauza rozhodla ještě dnes. Očekává jasnou odpověď na to, jak se bude dál postupovat procesně, například jakou část Volného jednání bude výbor řešit. „Zda například, protože tady je to na hraně, možná za hranou výtržnictví ve smyslu trestního zákoníku, v tom případě by mohl mandátový a imunitní výbor rozhodnout, že tu věc přeruší a vyčká vyjádření orgánů činných v trestním řízení,“ míní Vondráček. Pokud by tyto orgány konaly, pak bude rozhodovat plénum o vydání poslance Volného k trestnímu stíhání.



Poslance Bojka Vondráček za nenošení roušky napomenul. Poté si Bojko roušku nasadil. „To, že ten přestupek spáchal, je zase věc příslušného orgánu,“ uvedl Vondráček.

Před členy výboru by měli přijít i aktéři konfliktu včetně Hanzela a Volného, kterého vyslechnou jako posledního. Členové výboru také zhlédnou videozáznam konfliktu.