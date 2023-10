Potraviny zlevnily a stáhly inflaci, lidi přesto bojují s finanční úzkostí. V čem hledat problém?

Nákupy byly v září podle statistiků levnější než v srpnu. Potraviny zlevnily u většiny sledovaných položek. Nižší ceny byly například u ovoce, zeleniny, vepřového masa i olejů, výrazně zlevnily vejce i mléko. Dolů ale zamířily i faktury za plyn, elektřinu i pevná paliva. Tedy alespoň ve srovnání se srpnem. V meziročním srovnání jsou ale energie i potraviny stále dražší.

Kolotoč výrazného zdražování, který mohl každý vidět v obchodech, restauracích i na svých účtech, v Česku podle analytiků postupně končí. Meziroční zdražování zpomaluje osmý měsíc v řadě a v září bylo nejnižší za posledních 21 měsíců. Proti loňskému září je dráž o 6,9 procenta. Proti srpnu ceny klesly o 0,7 procenta. Do konce roku by ceny mohly být pod kontrolou a příští rok by se mohly začít vracet dostupnější hypotéky.