Po zákazu řízení povinná terapie, plánuje ministerstvo dopravy pro recidivisty

PRAHA Bezmála čtyřicet tisíc motoristů ročně přijde na tuzemských silnicích o řidičské oprávnění. Roční zákaz usednutí za volant stihne zhruba každého dvanáctého šoféra, který se v průběhu roku dopustí bodovaného prohřešku. Těmi nejčastějšími jsou překračování povolené rychlosti, nepoužití bezpečnostních pásů, telefonování či požití alkoholu.

Ministerstvo dopravy usiluje o to, aby řidiči, kteří opakovaně páchají přestupky, museli při snaze získat řidičský průkaz zpět absolvovat takzvanou rehabilitaci, tedy terapeuticko-vzdělávací kurz.

Jeho cílem je změnit postoje hříšníků k řízení a jejich návyky v provozu, aby již problémové chování neopakovali. V současnosti stačí vybodovaným po povinné přestávce projít psychologickými testy a zvládnout autoškolu.



„Centrum dopravního výzkumu momentálně dokončuje implementační studii, na které s námi spolupracuje ministerstvo spravedlnosti, aby i soudci měli možnost určovat při zákazu řízení povinnost absolvovat rehabilitační kurz,“ řekla LN mluvčí resortu dopravy Lenka Rezková. Kurz by byl povinný pro všechny vybodované, zároveň by ho mohly nařídit soudy. Zmíněná studie by podle Rezkové měla být dokončena do závěru roku.

Česko je podle odborníků jedinou evropskou zemí, v níž dosud není uzákoněna žádná podoba dopravních rehabilitačních programů. Čtyřiadvacetihodinová skupinová terapie, rozdělená do několika sezení a vedená akreditovanými dopravními psychology u nás přesto již od roku 2012 existuje v pilotní verzi. Za tu dobu jí prošlo přes 500 řidičů, u nichž prý byl pak zaznamenán pokles recidivy nepovoleného chování během jízdy o 85 procent.

„Hlavní přínos programu tkví v tom, že pracujeme na posilování empatie řidičů, dotýkáme se jejich životního stylu, který se může zrcadlit právě v oblasti řízení. Díky tomu dochází u řady řidičů ke změně, která nemá pouze krátkodobý efekt,“ řekl LN Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu.

Rehabilitační programy v současnosti fungují pouze lokálně, konkrétně v Brně. Vše je podmíněno fungující spoluprací mezi soudy, státními zástupci, probační a mediační službou a dopravními psychology. Kurzy, jejichž hodnota byla vyčíslena na 11 tisíc korun, problémoví řidiči prozatím neplatí. Pokud by však v budoucnu došlo k jejich uzákonění, počítá se s tím, že by si je plně hradili.

Podle Pavla Řezáče, ředitele Divize dopravních technologií a lidského faktoru z Centra dopravního výzkumu v Brně, by zmíněná terapie měla být povinná bez výjimky pro všechny, kteří přišli o řidičský průkaz a žádají o jeho navrácení.

Prokazatelně příznivý vliv

Při vyzdvihování pozitivních dopadů rehabilitačních programů se odborníci opírají o několik způsobů hodnocení. Mezi nimi mimo jiné i o pozorování činností mozku jednotlivých skupin motoristů pomocí magnetické rezonance.

„Z výsledků bylo patrné, že funkce mozkových center zodpovědných za empatii u nebezpečných řidičů, kteří prošli programem, vykazovala v porovnání sbezpečnějšími řidiči, kteří programem neprošli, signifikantně výraznější zlepšení,“ přiblížil LN Pavel Řezáč.

Spokojeni podle jeho slov nakonec byli i samotní účastníci. A to i přesto, že zpočátku byli k programu velmi skeptičtí. „Naprostá většina z nich neměla zájem nikam docházet, nevnímala přínos. Na konci programu nám však většina řidičů říkala, že pro ně rehabilitace byly přínosné a že se změnil jejich pohled na řízení, a častokrát také upravili svůj životní styl,“ dodal dopravní psycholog.

K ukotvení terapií určených řidičům, kteří opakovaně páchají přestupky, do tuzemské legislativy dosud nedošlo, ačkoliv první snahy o to se objevily již v 70. letech minulého století. Tehdy se rozběhly rehabilitační programy v USA, záhy je zavedly Německo a Rakousko. V 90. letech pak expandovaly do většiny evropských zemí. Například na Slovensku jsou momentálně povinné pro řidiče, kteří přišli o řidičské oprávnění kvůli přítomnosti alkoholu v krvi či se vybodovali opakovaně.

Ministerstvo se obávalo rizik

Podle ministerstva dopravy byla v minulosti při projednávání eventuálního spuštění rehabilitačních programů pro šoféry vyhodnocena rizika, která by navrhované zavedení značně zkomplikovala. „Jednalo se konkrétně o rizika vztahující se k určení jednoznačných podmínek provádění rehabilitačních kurzů. Jedním ze zásadních rizik z pohledu bezproblémového chodu celého systému bylo také začlenění do současné legislativy,“ odůvodnila LN mluvčí resortu dopravy Lenka Rezková.

Dopravní psychologové se však domnívají, že i přes zcela průkazné pozitivní dopady programů scházela pro kýžené odsouhlasení jejich spuštění politická shoda.