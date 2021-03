Povinné testování se od 6. dubna rozšíří o firmy do 10 lidí, oznámila Schillerová

PRAHA Povinné testování se podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) od 6. dubna rozšíří o firmy do deseti zaměstnanců a živnostníky, kteří se při práci setkávají s třetími osobami. Schválila to v pondělí vláda, uvedla Schillerová na twitteru.

Každý týden se tak podle Schillerové testům podrobí až čtyři miliony lidí, průměrně půl milionu denně. „Plošné testování je spolu s očkováním naše hlavní jízdenka zpět do normálního života,“ napsala dále.

Firmy nad 250 zaměstnanců musely první kolo testování dokončit do 12. března, podniky s 50 až 249 pracovníky do 15. března. Společnosti s deseti až 49 zaměstnanci musejí všechny zvládnout otestovat do pátku. Testování je závazné také na úřadech a v dalších veřejných institucích.

Testování je zatím povinné jednou za sedm dní. Vláda uvažuje o zvýšení frekvence na dvakrát týdně. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) je ale třeba vyhodnotit ještě jedno kolo testů. Díky firemnímu testování se podle dosavadních odhadů daří odhalovat asi 3000 pozitivních lidí denně. Pozitivita ve druhém kole je podle Havlíčka zhruba poloviční, uvedl v pondělí.

Aktuální průzkum Hospodářské komory ukázal, že 57 procent podniků s více než 50 zaměstnanci testování zvládá. Za problém považuje 52 procent firem dodatečné náklady. Společnosti by měly mít možnost si na test nárokovat ze zdravotního pojištění příspěvek 60 korun, maximálně ho budou moci čerpat na čtyři testy měsíčně na zaměstnance. Podle Hospodářské komory by se měla dotace vzhledem k aktuálním cenám testů na trhu zvýšit alespoň na 100 korun. Svaz průmyslu a dopravy navrhuje proplácení osmi testů, přičemž čtyři testy měsíčně by byly povinné.