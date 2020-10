Povinnost nosit roušky venku je zpět, dva metry od ostatních si je mohou lidé sundat. Kdy je musí nosit i v autě?

Praha Nosit roušku bude od středy povinné i venku na území obcí, pokud bude člověk blíže než dva metry k jinému. Výjimku budou mít členové jedné rodiny nebo lidé při sportování. Novou povinnost v pondělí schválila vláda, informoval ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

„Ve všech zastavěných prostorách jsou nyní povinné roušky v případě, že se jedná o setkání v menší než dvoumetrové vzdálenost a nejde o členy jedné rodiny. Mimo zastavěné oblasti roušky požadovány nadále nejsou,“ uvedl k tomu ministr na tiskové konferenci po jednání vlády.

„Čím je chladnější počasí, tím narůstá význam roušek venku,“ dodal Prymula. Tím, že se na jaře zavedly, se podle něho snížil i výskyt jiných běžných respiračních chorob. Povinné budou také roušky v autě, pokud v něm člověk nepojede sám nebo jen se členy své rodiny.

Že se znovuzavedení nošení roušek venku zvažuje, potvrdil Prymula i hlavní hygienička Jarmila Rážová už v pátek. Prymula ale tehdy řekl, že „v těchto dnech“ se další opatření přijímat nebudou.

Nošení roušek při pohybu mimo domov bylo v Česku povinné od poloviny března, postupně bylo zmírňováno. Nejdříve se přestaly nosit venku, ve většině vnitřních prostor zůstaly do 1. července. Znovu měly být ve většině vnitřních prostor a vozů hromadné dopravy zavedené od 1. září, už v polovině srpna to navrhoval tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nakonec byly znovu povinné až od 10. září.

Po jednání vlády jsou přijata tato opatření. pic.twitter.com/D77kj3fisT — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 19, 2020

O případném dalším omezení života v Česku, takzvaném lockdownu, se podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) nebude diskutovat na vládě ani ve středu, ani tento týden. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) o víkendu řekl, že by se mělo rozhodovat už podle počtu testovaných koncem tohoto týdne.

„Základní opatření by měla platit minimálně 14 dnů, abychom věděli, že mají nějaký dopad. Nemyslím si, že by to bylo ve středu nebo kdykoliv tento týden,“ řekl Prymula.