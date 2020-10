Roušky venku mají smysl, říká rektor ČVUT. Podzimní mlha je riziko, virus zůstává ve vzduchu dlouho

Praha Od středy v Česku opět přitvrzují pravidla týkající se nošení roušek. Ústenky jsou nově povinné i venku na území obcí, pokud nebude zachován dvoumetrový odstup mezi osobami. Nasazeny mají být také v autě, když jím člověk nepojede sám nebo s rodinou. „I když je expozice venku menší, má smysl minimalizovat množství viru i tam,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Pod záštitou rektora Petráčka byla minulý týden publikována Výzva multioborového panelu vědců české veřejnosti, kterou podepsalo sedm odborníků od infektologa přes ekonoma až po jadernou inženýrku. Výzva doporučuje lidem „zavést osobní lockdown“ a zakrývat si ústa a nos nejen v uzavřených prostorách, ale i venku, pokud se setkají s jinými lidmi na vzdálenost bližší než dva metry.

Lidovky.cz: Jaký je podle vás smysl nošení roušek venku?

Smyslem i těch nejobyčejnějších roušek, které nosíme, je to, abychom chránili druhé před kapénkami a aerosolem, který vydechujeme či vykašláváme a který může obsahovat virus. Obzvláště menší aerosol se šíří na větší vzdálenosti a zůstává ve vzduchu dlouho. I když je expozice venku menší, má smysl minimalizovat množství viru i tam, obzvláště na místech, kde se pohybuje více lidí.

Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Praze

Lidovky.cz: Jaká je podle vás pravděpodobnost, že se lze nakazit covidem-19 venku?

Je těžké kvantifikovat přesnou pravděpodobnost. Ale v situaci, kdy je veliké množství bezpříznakových osob, které nevědí, že jsou nakažené a emitují virus při řeči nebo dechem, je důležité, aby si rouškou chránili ústa a nos všichni. Musíme se pokusit eliminovat všechny kanály přenosu a aerosol je, myslím, velmi významný u bezpříznakových osob, protože nekašlou a neprodukují kapénky. Zároveň se aerosol šíří na větší vzdálenosti než kapénky a může setrvat dlouho ve vzduchu, což pravděpodobnost nákazy zvyšuje.

Lidovky.cz: Jak dlouhá a intenzivní musí být tato expozice?

Toto nedokážu posoudit odborně, zřejmě je to ovšem velmi individuální a závisí to na mnoha faktorech. Čím delší je expozice a větší dávka, tím stoupá pravděpodobnost, že se nákaza rozvine v onemocnění a že ji organismus nepotlačí bezpříznakově. Proto je dobré minimalizovat množství viru v prostředí nošením roušek a rovněž, kdo může nosit respirátor FFP2 nebo FFP3, může tím významně snížit dávku viru, který vdechne.

Lidovky.cz: O kolik může povinnost nošení roušek venku snížit reprodukční číslo? Jinými slovy, je to podle vás efektivní opatření?

Nedokážu odborně určit pokles čísla R v důsledku těchto opatření, ale vycházíme-li z jarní zkušenosti, obdobné nastavení pravidel nošení roušek a sociálních distancí vedlo k rychlému zastavení epidemické vlny. Myslím, že tato kombinace opatření je to nejefektivnější, co máme k dispozici.

Lidovky.cz: Co soudíte o nošení ochrany nosu a úst v přírodě nebo v městských parcích?

Tam, kde jsme v přírodě nebo v parku sami nebo s našimi blízkými, je určitě dobře si chvíli od roušek odpočinout, nadýchat se čerstvého vzduchu, relaxovat. Klid, příroda, dobrá pohoda nám v této chvíli také moc pomohou a posílí naše tělo i ducha.

Lidovky.cz: Jakým způsobem se šíří koronavirová nákaza v interiérech?

Pokud jsou interiéry nevětrané, malé částice aerosolu se v nich mohou dlouho vznášet. Proto je dobré větrat, a to tak, aby se rychle vyměnil vzduch. Tam, kde máme klimatizaci, závisí na kvalitě jejích filtrů, zda viry a malý aerosol zachytí. Nelze generalizovat. Ale je patrně dobré omezit vnitřní klimatizaci a ventilaci, pokud si nejsme jisti, že má kvalitní filtry.

Lidovky.cz: Jakou roli hraje pří šíření viru vítr, vlhkost vzduchu a další klimatické jevy?

Když jsme venku, samozřejmě vítr odvane rychle aerosol, který vydechujeme a rozptyluje ho. To je velmi pozitivní a pomáhá to k tomu, aby vzduch byl „čistý“. Například u mlhy naopak můžeme očekávat, že tlumí vítr a aerosol se bude držet v naší blízkosti. Mlha je navíc aerosol ve vznosu – vydechovaný aerosol v ní tedy může setrvat, částečně se s ní i spojit. Mlha rovněž stíní slunce, což zmenšuje účinnost odbourání viru slunečním UV zářením. Proto se domnívám, že mlha je další dobrý důvod, proč bychom měli v těchto měsících venku nosit roušku.

Lidovky.cz: Co podle vás způsobí očekávaný souběh virových nákaz – covidem-19, chřipkou a dalšími respiračními onemocněními?

Opět nemohu posuzovat lékařské aspekty souběhu více nákaz, ale evidentní se mi zdá, že organismus oslabovaný jednou nákazou může být citlivější k další nákaze a má méně rezerv k jejímu zastavení. Ale rouška nám pomůže i proti jiným respiračním nákazám. Když zkombinujeme všechna hygienická opatření, která jsou doporučována, bude naše ochrana velmi dobrá. Kdesi jsem četl, že roušky na jaře vlastně zamezily rozvoji chřipkové epidemie. A ještě jednou: Když se nebudeme strachovat, budeme mít dobrou náladu, to našemu zdraví pomůže rovněž a hodně! Každá epidemie jednou skončí a takhle ji určitě překonáme.