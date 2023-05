Začala další etapa opravy Barrandovského mostu. Doprava houstne, řekl Hřib

Podívejte se i na naše další nekonečné přenosy Sledovat na iDNES.tv

Podle něj během pondělního rána doprava v Praze kvůli deštivému počasí houstne, a to zejména na příjezdových cestách. Hřib všem doporučil využít i náhradní MHD.

„Spoje MHD jsou posíleny, například linka 125 a tramvajová linka 21. Došlo k přidání preferenčních opatření na Jeremenkově a Modřanské a přidání pruhu na Strakonické, kde je vyhrazen pruh pro autobusy. MHD v Praze je na opravy mostu připravena,“ vysvětlil Hřib.

Rekonstrukce mostu začala loni na jižní polovině jeho jižní části. Práce jsou rozložené do několika let a potrvají vždy jen část roku. Za celé období vyjdou na 594,5 milionu Kč. Soumostí z roku 1983 tvořené dvěma částmi, severní a jižní, se dosud nikdy neopravovalo.

Práce potrvají do 14. srpna

„O víkendu jsme stavěli dopravní opatření a již v neděli bylo možné pracovat na staveništi, takže se odmontovávala svodidla. Od pondělního rána jedou frézy, frézuje se vozovka, kdy se co nejdříve potřebujeme dostat k nosné konstrukci mostu, abychom mohli dělat vyrovnávací vrstvy a následně izolace, římsy a tak dále. Všechno už jede na plné obrátky,“ sdělil náměstek ředitele Technické správy komunikací Josef Richter.

Frézování vozovky by mělo být hotovo do úterý a následně se dělníci pustí do bourání říms, které byly navrtány a dělníci je nařežou. „Přijede těžká mechanizace a bude římsy bourat bouracími kladivy, kompletně se zlikvidují. Pak následuje odstraňování izolace,“ řekl Richter.

Aktuální stav MHD v okolí Barrandovského mostu zatím na žádné drama nevypadá, přesto doporučujeme víc než kdy jindy sledovat informace o aktuálním pohybu vozidel v reálném čase.

V loňském roce opravy zpozdily práce na takzvané vyrovnávací vrstvě. Ta dorovnává rozdíly ve výšce betonu, který je v každé části mostu jinak silný. Rozdíly ve výšce vrstev loni silničáři objevili až při rekonstrukci. Podle Richtera by ale podobné problémy letos nastat neměly.

„V zimě jsme nechali odvrtat vzorky, to znamená, věděli jsme dopředu, jaká tloušťka vozovkového souvrství tam je. Na to konto se vypracovala projektová dokumentace, kde a kolik se bude vyrovnávat, takže na to jsme připraveni, navíc loni jsme museli tu technologii za pochodu dovyvinout a vyzkoušet,“ řekl.

Jak na hlavním mostě přes Vltavu, tak na rampě z ulice K Barrandovu budou silničáři dělat obdobné práce. Pouze na mostě, který má předpjatou konstrukci, budou dělníci vyztužovat lanové předpětí. Už loni se ukázalo, že lana jsou zkorodovaná a je třeba je vyměnit. Loni kvůli tomu museli silničáři vyvrtat nové průchody pro lana. „To je věc, která je oproti rampě jiná, ale vesměs jde o stejné práce,“ řekl Richter.

Řidiči by měli využít objízdné trasy přes Pražský okruh, bude otevřen sjezd do Písnice. Rozšířena už byla sjízdná rampa z Modřanské na Jižní spojku. Stejně jako loni bude v provozu vratná rampa u Lihovaru, kterou využijí řidiči jedoucí z ulice K Barrandovu na Jižní spojku. Posílena bude po dobu oprav MHD, ve vybraných ulicích budou provizorní vyhrazené pruhy pro autobusy. Zvýšena je preference MHD v křižovatkách.

Letošní práce na Barrandovském mostu mají trvat do 14. srpna, tedy 92 dní. „Stát se může ledacos, protože jde o rekonstrukci. My máme rezervu asi polovinu měsíce, do konce srpna. Myslím si, že se všechno stihne do konce prázdnin, ale jsme závislí na počasí,“ doplnil Hřib.