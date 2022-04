Úzké hrdlo už za měsíc. Praha řekla, kdy začne oprava Barrandovského mostu

Celková rekonstrukce mostu potrvá několik let.

V první etapě se bude rekonstruovat jižní polovina jižního mostu. V každém směru budou zachovány dva pruhy průběžné a jeden pruh odbočovací. Odstraněn bude mostní objekt, který tvoří součást Strakonické rampy, a následně bude postaven most nový. Dále se zrekonstruuje horní část této rampy a vnější dva jízdní pruhy na mostě ve směru od Smíchova včetně dilatačního závěru na Barrandovské rampě a před sjezdem do Braníka. Bude také opravena spodní část mostu nad Strakonickou ulicí.

Řidiči budou muset jezdit po objízdných trasách a provoz bude částečně omezen i na mostě.

Most je součástí městského okruhu a denně jej přejede asi 140 tisíc aut. Práce jsou proto rozloženy do několika let a dopravní omezení bude platit vždy jen část roku.

První část soumostí byla otevřena v roce 1983 a most dosud nebyl kompletně opraven. Loni byla opravena spodní část včetně pilířů, kdy si práce nevyžádaly omezení na mostě.