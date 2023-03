Nekonečný příběh protažení železnice z Prahy na Letiště Václava Havla má další kapitolu. Cestující by se do Ruzyně mohli dostat vlakem za sedm let. V příštím roce tam začnou jezdit trolejbusy.

