Praha vyhrála soud s bývalým nájemcem holešovické tržnice, případ se táhl od roku 2012

PRAHA Pražský magistrát vyhrál soudní při se společností Delta Center, která měla v nájmu holešovickou tržnici. Společnost musí do 30 dnů vyklidit areál a uhradit dlužné nájemné včetně tzv. příslušenství ve výši 246 milionů korun. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Řekl to náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě). Firma měla areál pronajat do roku 2045, město se ji ale rozhodlo před sedmi lety ukončit. Firma ukončení smlouvy nepřijala a případ skončil u soudu.

„Soudy se neúspěšně táhly od roku 2012. Úterním vítězstvím se konečně otevře cesta k opravě a oživení holešovické tržnice,“ sdělil Vyhnánek.

Někdejší vedení města pronajalo tržnici v roce 1995 firmě Delta Climatizer, která později změnila jméno. Firma následně podle města dlouhodobě porušovala smluvní podmínky. Do areálu měla investovat, to se ale nestalo. „Postupně se areál proměnil v zanedbané místo, jehož symbolem se stal nezákonný prodej falšovaného zboží a prostituce,“ uvedl Vyhnánek. Město v roce 2012 smlouvu vypovědělo. Požadovalo dlužné nájemné a vyklizení prostor. Firma výpověď neuznala, stejně jako výzvu k úhradě dlužného nájemného. Spor skončil u soudu. Společnost Delta Center vlastní izraelští investoři. ČTK se vyjádření firmy pokoušela získat prostřednictvím dvou e-mailových adres, zprávy ale byly vždy nedoručitelné. Podle informací již investoři své aktivity v tržnici ukončili. Úterní rozhodnutí soudu také znamená, že městu se uvolní ze soudní úschovy asi 170 milionů od dalších nájemců, kteří měli smlouvu s Delta Center. V jednu chvíli totiž část nájemců platila městu, druhá firmě Delta Center. „Žádost o peníze podáme, jakmile nám bude doručeno rozhodnutí soudu. Investovány pak budou postupně,“ řekl Vyhnánek. Město si nyní nechává zpracovat tzv. ověřovací studii proměny tržnice. „Měli bychom ji mít v zimě,“ řekl Vyhnánek. Na základě zmíněných dokumentů se pak město rozhodne, jaký zvolí postup oprav hal a uličky mezi nimi. Rovněž se na jejím základě rozhodne, jaké služby a obchody v areálu budou. Na kolik opravy vyjdou, zatím není jasné. Areál původně pražských jatek byl založen v roce 1895. Jako jatka fungoval až do 80. let minulého století a začal se měnit na tržnici. Areál byl prohlášen kulturní památkou.