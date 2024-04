Pražská zoo čelí náporu návštěvníků. Nabízí jim praktické rady, jak se vyhnout davům nebo kdy zajít na oběd

V kolonách, které se o minulém víkendu táhly až k tunelovému komplexu Blanka, stála jak auta, tak autobusy MHD. Co s tím a jak to udělat, aby si lidé návštěvu co nejvíc užili? Zoo zveřejnila výčet rad a doporučení, ve které dny je nejvýhodnější zahradu navštívit, jak se vyhnout frontám u pokladen či kde se v zoo solidně najíst.

Nápor návštěvníků se očekává i během tohoto víkendu, avizované teplé počasí má k návštěvě areálu přímo vybízet. S ohledem na kolony, které před týdnem ucpaly příjezdové trasy, upozorňuje mluvčí zoo Filip Mašek na nejefektivnější dopravu do zahrady.

„Snažíme se lidi motivovat, aby využívali záchytné parkoviště u tunelu Blanka, anebo aby využili MHD, což je ostatně ta nejekologičtější možnost, jak se do zoo dostat. Jezdí sem hned několik linkových autobusů a také přívoz, který využívá spoustu lidí. Jsme v kontaktu s městskou částí i s městskou policií a snažíme se případné kolony korigovat a navádět řidiče na volná parkoviště. V Trojské ulici je i tabule, která ukazuje aktuální obsazenost parkovišť,“ řekl serveru Lidovky.cz Mašek.