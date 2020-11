Pravidla pro skiareály budou podle Havlíčka připravena příští týden, v systému PES se s nimi nepočítalo

Praha Pravidla pro lyžařská střediska budou připravena příští týden. Je to kategorie, která potřebuje vlastní scénář. V protiepidemickém systému (PES) se s ní nepočítalo. Pro povolení provozu se sleduje i postup okolních států, Rakouska či Slovenska. ČTK to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Pro zimní areály vznikne balíček opatření, podobný mají podle Havlíčka Rakušané nebo Švýcaři. „Je to takový manuál, který se bude týkat režimu na lanovkách, ve frontách, půjčoven, včetně drobných občerstvení a hospůdek, které na sjezdovkách jsou,“ řekl.



Havlíček je pro povolení provozu, ale musí fungovat v naprosto mimořádném režimu. „Myslíme si, že pokud to bude v rozumné míře a lidé vyjedou z měst a pojedou do přírody, nemusí to být úplně na škodu, ale nesmí tam samozřejmě dojít k žádnému průšvihu,“ uvedl ministr. V rámci Evropské unie se k tématu koná podle něj velká diskuse a každý stát zaujímá vlastní postoj.

„Já si neumím představit, že by se Česká republika chovala v rozporu s tím, co doporučí ostatní evropské země nejen proto, že by to z mého pohledu nebylo korektní, ale také z toho, že v tu chvíli by do našich hor zamířili všichni ti, kteří nemohou do jiných, a to by nebylo dobře,“ řekl novinářům ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

O podobu nadcházející lyžařské sezony se přou Itálie a Rakousko. Italský premiér Giuseppe Conte zopakoval požadavek, aby se lyžování kvůli pandemii v celé Evropské unii zakázalo, a to přinejmenším do ledna. Rakouský kancléř Sebastian Kurz to odmítl. Myšlenku uzavření horských středisek podpořili i francouzský prezident Emmanuel Macron či bavorský premiér Markus Söder.

Povolit provoz lyžařských areálů bude muset ministerstvo zdravotnictví a epidemiologové. Havlíčkův resort, který zastupuje podnikatele, se podle ministra snaží pro epidemiology najít řešení, které nakonec bude přijatelné.

Asociace horských středisek má podle informací zaslat ministerstvům návrh počtu lidí pro lanovky a vleky, teprve poté by měly vzniknout konkrétní závěry, uvedl v pondělí ředitel asociace Libor Knot.

Už dříve řekl, že pro bezproblémové fungování zimních středisek je třeba, aby se na vládní úrovni sjednotila pravidla pro lanové dráhy a lyžařské vleky. Lanové dráhy jsou klasifikovány jako hromadná doprava, lyžařské vleky jsou obyčejná provozovna. Upřesněna by podle něj měla být i definice venkovního sportoviště, aby sjezdové tratě mohly fungovat v logickém celku.

Asociace připravila sadu opatření pro skiareály. U pokladen a na nástupištích budou označeny rozestupy. Výjimky budou podle Knota pro členy jedné domácnosti a samozřejmě při sjíždění sjezdovky. Střediska budou zajišťovat dezinfekci vnitřních i vnějších prostorů, kabiny lanovek budou častěji větrat, počítají s kontrolou zakrytí dýchacích cest návštěvníků, které bude doporučováno. Střediska podle Knota rozšířila možnosti on-line nákupů i plateb. Úpravy se dočká organizace v lyžařských školách i pojetí zábavních akcí.