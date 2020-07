Praha chce ‚převléct‘ vozy MHD do nového. Proti přebarvení protestuje známý architekt Kotas

Praha První autobusy v novém designu by se mohly na území Prahy objevit už na konci letošního nebo začátkem příštího roku. Prostředkům pražské hromadné dopravy podle náměstka primátora pro oblast dopravy Adama Scheinherra chybí jednotný vzhled už déle než 25 let. Opozice však vidí investici jako zbytečnou. Podle nich by se mohla vyšplhat až na 100 milionů korun.