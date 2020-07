Ministerstvo zamítlo námitku města ohledně zdymadla na Smíchově. Projekt však stále nemá zelenou

Praha Ministerstvo zemědělství zamítlo námitku systémové podjatosti, kterou podala Praha 5 proti plánu Povodí Vltavy postavit na Smíchově novou plavební komoru. Projekt ale zatím nedostal zelenou, protože ministerstvo čeká na stanoviska některých institucí, sdělil ve středu mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Proti plánu je pražský magistrát i městské části Praha 1 a Praha 5, povodí i tak na stavbě trvá.

Námitka systémové podjatosti se podává kvůli podezření, že rozhodnutí nebylo nestranné. V tomto případě šlo o povolení stavby komory, které vydal vodoprávní úřad na pražském magistrátu. Podle Bílého námitku Prahy 5 ministerstvo zamítlo již v lednu a radnice se následně proti rozhodnutí odvolala. Ministerstvo v březnu zamítlo i odvolání.

Finální rozhodnutí o platnosti stavebního povolení nicméně ministerstvo zatím nevydalo, podle Bílého ještě čeká na stanoviska městských částí a dalších orgánů. „Jak jsme již uvedli, rozhodnutí ve věci může být vydáno až následně a bude pak zveřejněno formou veřejné vyhlášky, takže bude k dispozici včetně celého odůvodnění,“ řekl.

Stavbu nové komory u Dětského ostrova úřad magistrátu povolil loni v srpnu poté, co ji o rok dříve zamítl úřad Prahy 5. Podle Povodí Vltavy má posílit kapacitu nynější komory. Pražský magistrát a městské části se proti stavebnímu povolení odvolaly, zdymadlo by podle nich zvýšilo lodní provoz na Vltavě, což by znamenalo vyšší emise a narušení klidové zóny v okolí řeky. Povodí to odmítlo s tím, že stavba nové komory naopak odlehčí zátěž té současné.

Komora má být 55 metrů dlouhá, 11 metrů široká a má být umístěna na opačné straně Dětského ostrova než ta současná. V případě, že povodí získá pravomocné povolení, by stavba měla trvat dva až tři roky a podle dokumentace k územnímu rozhodnutí by vyšla na zhruba 530 milionů korun.