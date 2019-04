Pražský tunel Mrázovka zaplnil kouř z hořícího auta. Hasiči zasahovali v dýchací technice, zachránili člověka

Praha ožár osobního auta dnes uzavřel na hodinu obousměrně pražský tunel Mrázovka, od 13:00 je směr ke Strahovskému tunelu opět průjezdný, v opačném směru k Barrandovskému mostu mají řidiči ale dál využívat objízdné trasy přes Smíchov. Oheň totiž poškodil zabezpečovací systémy tunelu a dopravní policie musí s ohledem na to vyhodnotit situaci, řekl ČTK mluvčí policie Tomáš Hulan. Při nehodě byl zraněn jeden člověk a požár podle hasičů způsobil škody v řádech milionů korun.

Policie na Twitteru informuje, že tunel Mrázovka je ve směru na Prahu 6 plně průjezdný a ve smětu na Prahu 5 bude zcela uzavřen ještě přibližně dvě hodiny.

Mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová řekla, že záchranáři po nehodě převzali do péče šestačtyřicetilého muže, který se nadýchal kouře. Při vědomí ho převezli do motolské nemocnice. Podle zdravotnické záchranné služby posádka RZP zahájila u muže 46 litrů nadýchaného zplodinami kyslíkovou terapii a transportovala do Fakultní nemocnice v Motole.

Vůz začal v tunelu podle Hulana hořet kolem 11:40, vzhledem k tomu, že byl tunelový tubus silně zakouřen, byl tunel uzavřen nejdříve ve směru k Barrandovskému mostu a posléze i v opačném směru. Kolem 12:30 hasiči požár auta uhasili.