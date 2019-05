Před schůzkou na Hradě prší jména ministrů. Staňkova náhrada bude z politického podloží, nastínil Hamáček

PRAHA Jak se blížila chvíle, kdy předseda ČSSD Jan Hamáček odhalí prezidentovi dobře střežené tajemství identity nového ministra kultury (stane se tak dnes), zintenzivnila se rychlost, kterou tamtamy roznášejí po politické vesnici jména adeptů na tuto funkci.

Těsně poté, co Antonín Staněk – ač nerad – oznámil, že rezignuje, nejvážnějším kandidátem byl ostravský divadelní režisér a dřívější volební manažer ČSSD Ivan Krejčí. Byl připravený chopit se úkolu, přičemž vyhlídka na něj bouřící umělce uklidnila.

Nyní, kdy Hamáček Staňkova nástupce sdělí Miloši Zemanovi, že je to podle všeho jinak. Do oběhu vpadlo jméno Jana Kohouta, exministra zahraničí ve vládě, jíž se říkalo Rusnokova, ale byla Zemanova. „Ano, Zeman ho tlačí, ale u nás je to neprůchozí,“ sdělil LN zdroj z ČSSD. Sám Kohout napsal: „To asi bude nějaký šum.“

Jeden adept odškrtnutý a kreslení červených křížků pokračuje. Další, komu kuloáry přivodily častými zmínkami škytavku, je Jan Birke, dlouholetý starosta Náchoda a poslanec. „Já to opravdu nejsem,“ řekl LN.

Přehlídku průběžně doplňovali sociálnědemokratický exministr zahraničí Lubomír Zaorálek, ředitel Moravského zemského muzea Jiří Mitáček, náměstkyně pro řízení sekce živého umění na předmětném resortu Kateřina Kalistová či první místopředseda ČSSD Roman Onderka. „Já byl proti vstupu do vlády, byl by to paradox, kdybych měl zájem v ní zasednout. Mě si mohou média vyškrtnout,“ uvedl v ČT Onderka. A podobně se vylučovali i další.

Přísné embargo

Podle informací LN jde Hamáček na dnešní sraz s prezidentem s jedním jediným jménem. „Není to nikdo z těch, o kterých se spekulovalo,“ řekl partajní zdroj s tím, že jinak ale platí přísné embargo a první ucho, které o vyvoleném jedinci uslyší, bude to Zemanovo.

Pak už začne tichý val prosakovat, přestože sám prezident zachová mlčení až do dne, kdy přijme Staňka. „Do 28. května žádný komentář,“ zopakoval včera mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Hamáček přihodil indicii, že Staňkova náhrada se bude rekrutovat z politického podloží, nikoli expertně-úřednického. „Potřebuji ministra, který je schopen se vyjadřovat ke všem aspektům politiky, nejen ke svému resortu,“ sdělil.

To je změna – původní úvahy sociálních demokratů, a proto byl v pozici žolíka oceňovaný divadelník Krejčí, směřovaly k tomu, že politici se zálibou maximálně v televarieté už stačili. Že pokud má nastat mír a vypořádat se s protesty kumštýřů, musí strana přijít s někým, kdo přichází z těchto kruhů. Jenže proti Krejčímu se vzedmula nelibost uvnitř strany a ostentativně vlažné signály přišly i z Hradu. Padalo cosi o „oblastním režisérovi“.

Kulturní obec čeká na zjevení identity v bojové pohotovosti. Zatím povstávaly především galerie a muzea, odvoláním dvou jejich ředitelů vzpoura proti Staňkovi začala. Stěžejní je v tom postava Jiřího Fajta, exšéfa Národní galerie. Znelíbil se, když v první prezidentské volbě plédoval za Karla Schwarzenberga, a pak se navíc soudil, když se ho Zeman rozhodl nejmenovat profesorem.

Podle zdrojů blízkých Hradu to také bude prezidentův klíčový požadavek – jestliže přes něj má jmenování projít, nebude žádný Fajtův návrat do funkce. Z toho plyne, že adeptem by měl být někdo ochotný takové dobrozdání dát.

Dospět k novému ministrovi od starého nemusí být jednoduché. Staněk sepsal rezignaci tak, aby z ní čišelo, že to nedělá o své vůli, ale z Hamáčkova donucení. Zopakoval, že vše, co udělal, učinil, jak chtěl a měl, a proti němu mluví leda „štvavá kampaň“.

Reverzní Poche

Kdyby to nešlo cestou rezignace, již by se prezident zdráhal přijmout, dojde na odvolání. Hamáček doufá, že to půjde hladčeji, ale k záložní variantě je připraven. Premiér Andrej Babiš (ANO) zrovna tak. „Určitě. Platí koaliční smlouva,“ sdělil serveru iDNES na dotaz, jestli by na Hrad odnesl návrh na Staňkovo odvolání. Koaliční smlouva říká, že ČSSD a ANO si vzájemně do ministrů nemluví.

To je ale varianta, která v důsledku nic neřeší, pokud prezident zůstane dál neochotný. Podle ústavy totiž „jmenuje a odvolává členy vlády“, nikde se nepraví, že musí přijmout vůli koaličních stran bez dalšího. Už to i prokázal, takže aktuálně hrozícímu scénáři někteří sociální demokraté přezdívají „reverzní Poche“.

Miloš Zeman nechtěl, aby se europoslanec a vlivný straník Miroslav Poche stal ministrem zahraničí, a tak ho nejmenoval. Rezistence vyústila v náhradní řešení, na post šéfa diplomacie šel Tomáš Petříček. Sice asistent Pocheho z Bruselu, ale pořád ne sám Poche – minimálně navenek bod pro prezidenta. Nyní se může zrovna tak rozhodnout, že neodvolá a nejmenuje, dokud neuslyší o osobě, jež mu bude konvenovat.