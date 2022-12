Pracujte, nechoďte do penze. Stát sníží firmám sociální odvody pro lidi nad 55 let

Češi houfně utíkají do předčasného důchodu. V říjnu a v listopadu si žádost o něj podalo 41 600 lidí, což je výrazně vyšší počet, než bývá za celý rok. Nalákala je mimořádná zvýšení důchodů. Díky nim se finančně vyplatí jít do penze letos předčasně a nečekat do příštího roku na řádný důchod. Zmíněný trend zaznamenalo i 39 procent českých firem, jak ukázal listopadový průzkum Svazu průmyslu a dopravy.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma