Předčasný důchod volí stále více Čechů. Vyplatí se hlavně lidem s nízkou mzdou, covid to jen urychlil

Pandemie zasadila trhu práce zásadní ránu. Nejenže některá odvětví kompletně paralyzovala protiepidemická nařízení a lidé přicházeli o práci napříč obory, ale výrazný skok se odehrál i na poli předčasných důchodů. Již řadu let se pomalu, ale jistě zvyšuje jejich počet, covidové dopady trend přisytily.

Jak dokládají data, která mají Lidovky.cz k dispozici, v prvním čtvrtletí letošního roku pobíralo sníženou částku důchodu na 656 tisíc seniorek a seniorů v Česku, tedy více než čtvrtina. Ještě před deseti lety se přitom pro předčasný důchod rozhodla jen necelá pětina lidí.



Během prvních tří měsíců letošního roku odešlo do předčasného důchodů 3821 Čechů – tedy nejvíce od roku 2017. Oproti stejnému období loni je to více o 555 lidí.

Trend je dlouhodobý

Z dostupných dat však vyplývá, že jde o dlouhodobý trend a stále větší podíl Čechů bere variantu předčasného důchodu za svou. Z pravidelných zpráv ministerstva práce o důchodovém systému se odchod do předčasné penze vyplatí hlavně lidem s nízkou mzdou nebo těm, kdo práci ztratili v době, kdy už jim nárok na dřívější čerpání penze vznikl. I letos řada lidí už ukončila aktivní fázi ekonomického života s předstihem, když už je covid připravil o zaměstnání nebo ho výrazně zkomplikoval.

Předčasná penze finančně výhodná není. Předčasný důchodce od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) dostane průměrně 13 738 korun měsíčně, což je oproti penzistům, kteří nastoupili v řádném termínu, přibližně o šestnáct set korun méně.

„Důchodový systém bude stát nás všechny výhledově méně, protože přiznané důvody budou nižší. Na druhou stranu to bude znamenat nižší životní standard pro budoucí důchodce. Otázkou tak zůstává, jestli to nakonec nebude pro stát nákladnější, protože se zvýší poptávka po sociálních službách,“ řekl analytik sociální politiky Martin Potůček.

Na začátku tisíciletí bylo předčasných penzistů pouhých devět procent, tedy třikrát méně než letos. Nárůst je od začátku století vzestupný a pandemie především zvýraznila, že čím dál více lidí v předdůchodovém věku preferuje odejít na penzi o něco dříve, než jim diktují tabulky.



Vlny odchodů do penze před řádným termínem ale nakonec možná zatíží i státní rozpočet, přestože se na důchodech kvůli jejich krácení vyplatí méně. Lidé s nízkou penzí totiž dle expertů možná budou od státu potřebovat výpomoc – třeba s doplatkem na bydlení, pomocí v hmotné nouzi a tak podobně.

Paradoxně však za covidu v tomto směru působil smutný protitrend. Černým faktorem statistik je vysoká úmrtnost během pandemie, a to především mezi seniory. Ubylo jich přes dvacet jedna tisíc. To neodvratně ovlivnilo současný stav důchodového systému. „Je třeba připomenout, že velká většina těch, kdo zemřeli, ale nemuseli, pokud by pandemie nebyla, by pobírali důchod nadále,“ dodal Potůček, který v minulosti vedl vládní Odbornou komisi pro důchodovou reformu.

Ubylo i pracujících důchodců

Během koronavirové pandemie současně došlo i ke snížení pracujících důchodců. Mezi loňským prosincem a letošním březnem hlásí statistiky Českého statistického úřadu (ČSÚ) propad o více než šestadvacet tisíc lidí, kteří se rozhodli práce vzdát. Podle dostupných dat přestalo pracovat také dalších téměř devět tisíc lidí v částečném invalidním důchodu.

Do předčasné penze může zájemce odejít až v případě, že má splněnu potřebnou dobu pojištění a zbývají mu maximálně tři roky do řádného termínu.

Český systém určuje nutnou doba placení odvodů na pětatřicet let. Nicméně tím, že se postupně zvyšuje důchodový věk, se prodlužuje i doba, ze tří let na pět, kdy člověk do předčasné penze může nastoupit. Při nastavení důchodové hranice na pětašedesát let budou mít nárok na předčasný odchod už čerství šedesátníci.

Starobní penze se skládají ze dvou částí, přičemž jedna je solidární pevná část, kterou pobírají všichni stejně, v letošním roce se jedná o tři a půl tisíce korun. Druhá, zásluhová část se vyměřuje podle počtu odpracovaných let a výše odvodů z výdělků. V případě, že jedinec odejde do dřívějšího důchodu, druhá částka se o určité procento snižuje za každý předčasný rok.

Opačně systém funguje u lidí, kteří si důchod oddálí. Odbory se však ohrazují, že není možné nadále zvyšovat hranici důchodového věku, protože mnozí nezvládnou v pokročilém věku pracovat, zejména v těžkých profesích. Politicky jde o ožehavé téma, jehož rozhodnutí se stále odkládá.

Co se týče ztráty zaměstnání, pandemie nejvýrazněji zasáhala lidi ve věku od 35 do 44 let a starší dvacátníky, kteří mají do předčasného důchodu ještě velice daleko. Lidé, kteří si zvolili předčasnou penzi namísto zápisu na úřad práce, se vymanili ze statistik dopadů pandemie na nezaměstnanost. Největší nárůst tohoto ukazatele zaznamenal zpracovatelský průmysl, kde podle dat Českého statistického úřadu srovnávající stav v posledním čtvrtletí loňského a předloňského roku přišlo o místo téměř osmdesát tisíc lidí.

Propouštění v dopravě a skladování, které bylo taktéž výrazné, ve sledovaném období nejcitelněji zasáhlo muže.

Naopak v pohostinství, ubytovacích a stravovacích službách se propouštění dotklo nejvíce žen. O práci v této oblasti jich v porovnání s předloňským rokem přišlo více než 24 tisíc.