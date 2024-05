Slunečno a teplo se na pár dní loučí. O víkendu přijdou přeháňky i bouřky

Dnes může být ještě v severovýchodní polovině území poměrně slunečný a na většině území ČR i teplý. „Srážky ve formě občasného deště nebo přeháněk očekáváme hlavně v jihozápadní polovině území. Místy bude také větrno a nárazy jihovýchodního větru mohou dosahovat až 70 km/h,“ uvedl meteorolog ČHMÚ Martin Tomáš.

Rozšiřující se oblast nízkého tlaku vzduchu od jihozápadu přinese v pátek více deště a velkou oblačnost. Čekáme také nižší teploty, které by měly většinou zůstat do 18 °C, tepleji bude jen na S a SV území, kde by ještě mohlo zpočátku částečně svítit slunce.

Na víkend se teploty opět zvednou, ale slunečno by příliš být nemělo a objevovat se mohou přeháňky nebo i bouřky. Podobný charakter počasí pak čekáme až do čtvrtka příštího týdne.

Dnes (ve čtvrtek) bude oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině území i zmenšená oblačnost. Ojediněle, v jihozápadní polovině území přechodně místy občasný déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 23 °C, v jihozápadní polovině území místy kolem 17 °C, v 1000 m na horách kolem 16 °C. Mírný, během dne většinou čerstvý jihovýchodní vítr 6 až 11 m/s, s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h). Na severovýchodě vítr slabý do 4 m/s.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

V noci na pátek bude zataženo až oblačno, v severovýchodní polovině území i zmenšená oblačnost a v jihozápadní postupně většinou s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Nejnižší teploty 15 až 10 °C, na severovýchodě až 7 °C. Mírný, přechodně až čerstvý jihovýchodní vítr 4 až 8 m/s. Na severovýchodě vítr slabý do 4 m/s.

V pátek přes den bude zataženo až oblačno, na severu a severovýchodě zpočátku až polojasno. Občas déšť, místy i trvalejší nebo přeháňky a ojediněle bouřky. K večeru ubývání srážek. Nejvyšší teploty 13 až 18 °C, na severu a severovýchodě až 20 °C. Mírný, přechodně až čerstvý jihovýchodní až východní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s. Později bude vítr slábnout a v Čechách se měnit na jižní až jihozápadní.

Na sobotu předpokládám většinou oblačno, místy přeháňky nebo občasný déšť, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C. Mírný jihozápadní až jižní vítr 2 až 6 m/s.

V neděli očekáváme polojasno, ojediněle přeháňky, ráno ojediněle mlhy. Během dne vývoj kupovité oblačnosti, na většině území přeháňky, místy bouřky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C. Slabý proměnlivý, během dne mírný západní vítr 2 až 5 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

V pondělí čekáme polojasno, ojediněle přeháňky. Během dne vývoj kupovité oblačnosti, místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C. Slabý severní vítr 1 až 4 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka

Oblačno až polojasno, místy přeháňky nebo bouřky. Přechodně až zataženo a místy déšť. Nejnižší noční teploty 14 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C.