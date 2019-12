Předseda KSČM Filip spojil Milion chvilek s útokem na benešovskou nemocnici. Spolek zvažuje žalobu

„Tím se dostávám k situaci vnitropolitické, která je poměrně vážná, a možná víc, než si uvědomujeme. Ti, kteří usilují o ‚český Majdan‘, o státní převrat, nabírají sílu a krok za krokem zkoušejí, co české bezpečnostní složky jsou schopny tolerovat. Tak si nazkoušeli dostat lidi na Letnou, sice trochu nafoukli počet účastníků, ale přesto se jim to podařilo, těch lidí tam bylo poměrně hodně. Teď si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází. Nemohu říct, že by bezpečnostní složky jednaly tak, aby svým způsobem byly schopny veřejně odpovědět na to, jak to bude vyšetřeno a jestli organizátoři budou po zásluze potrestáni. To není žádné strašení, to je realita.“



Zdroj: Haló noviny