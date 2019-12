Spolek Milion chvilek pro demokracii chystá do konce roku sérii demonstrací. První bude 10. prosince

PRAHA Spolek Milion chvilek se rozhodl uspořádat po celé zemi ještě letos další sérii protestů, jejichž hlavním požadavkem bude demise premiéra Andreje Babiše (ANO). První demonstrace se uskuteční v úterý 10. prosince na Karlově náměstí v Praze, řekl předseda spolku Mikuláš Minář.

Následovat budou demonstrace 16. a 19. prosince, které se uskuteční v dalších městech kromě Prahy. Naposledy Milion chvilek svolal demonstraci 16. listopadu na pražskou Letnou, na níž odchod premiéra žádalo odhadem na čtvrt milionu lidí.

Původně chtěli aktivisté oznámit další protesty až v lednu, poslední vývoj kolem auditní zprávy Evropské komise týkající se premiéra a obnovení jeho trestního stíhání v kauze Čapí hnído je ale přiměl svolat je ještě do konce roku.

„V tuto chvíli máme opět trestně stíhaného premiéra. Po evropském auditu, který potvrdil obrovský premiérův střet zájmů a neoprávněné čerpání financí z veřejných rozpočtů, je to tento týden již druhý skandál, který jasně ukazuje na nutnost premiérovy okamžité demise. Problémy Andreje Babiše zásadně poškozují celou republiku. Rozhodli jsme se proto, že nebudeme čekat s dalšími protesty až do ledna. To, co se děje, je zcela nepřijatelné,“ uvedl v tiskové zprávě Milion chvilek.

Minář řekl, že Babiš si dál bere občany za své rukojmí, neumí se postavit k současné situaci čelem a převzít odpovědnost. „Hlavním požadavkem protestů zůstává demise Andreje Babiše. Jedním z hesel demonstrací bude Konec vlády jedné straky,“ dodal Minář.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ve středu oznámil, že zrušil usnesení o zastavení Babišova trestního stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo. Podle něj bylo nezákonné a předčasné.

Milion chvilek na letenské demonstraci představil novou občanskou výzvu, kterou zatím podepsalo na 200 000 lidí. Výzva obsahuje tři body, které mají platit i v budoucnu, ne jen po dobu Babišovy vlády a prezidenta Miloše Zemana. Signatáři chtějí politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce či nejsou ve střetu zájmů. Chtějí být občany, kteří se zajímají o stav společnosti a chtějí žít v zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti.

Na Letné Milion chvilek vyzval premiéra Babiše, aby odstoupil do 31. prosince, pokud neodvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO) a nezbaví se holdingu Agrofert. Předseda vlády demisi vyloučil a ve střetu zájmů se necítí být, protože vyhověl požadavkům zákona o střetu zájmů. Minář na Letné také vyzval opoziční strany, aby se více otevřely veřejnosti, a zároveň občany, aby vstoupili do veřejného prostoru.