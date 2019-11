Minářova výzva ke spolupráci stran je problematická, míní experti. Piráti stojí stranou, ostatní se bojí

PRAHA Do boje proti Andreje Babišovi „povolal“ spolek Milion chvilek pro demokracii opoziční strany. Ty mají prý uvažovat o spolupráci. Jenže Pirátům se do spolupráce nechce, ODS si hodlá držet svou značku a zbylé tři strany brzdí volební klauzule.

Na sobotní akci Milionu chvilek pro demokracii vyzvala jeho hlavní tvář Mikuláš Minář demokratické opoziční strany k užší spolupráci proti hnutí ANO Andreje Babiše. Strany jako ODS, Piráti, TOP 09, lidovci a STAN by podle něj měly začít uvažovat o formování koalic. Položil tak ale na stůl požadavek, o kterém se mluví už řadu let, nikdy k němu ale příliš blízko nebylo. Třeba Piráti navíc nechtějí o možné spolupráci se subjekty jako ODS ani slyšet. Nabízí se tak otázka, nakolik je takové řešení vlastně realistické.

„Ke koalici jsem skeptický. O koalici od středu do prava se hovoří už posledních dvacet let, výsledkem toho byla třeba Čtyřkoalice. Nakonec ale vše ztroskotalo,“ řekl serveru Lidovky.cz Miloš Brunclík, politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK). Podle toho hraje navíc roli i fakt, že si strany již vybudovaly jistou značku, o kterou by mohly při spolupráci přijít. A Piráti či ODS jsou na tom prý navíc o poznání lépe a nemají tak motivaci vstupovat do koalic.

Piráti jsou jiní než ostatní, shodují se politologové

Případ strany pod vedením předsedy Ivana Bartoše je navíc specifický. Piráti stojí oproti ostatním čtyřem stranám stranou. „Piráti se z tohoto procesu víceméně sami vylučují. Myslím, že ze svého pohledu činí správně,“ uvedl pro server Lidovky.cz politolog Lukáš Linek ze Sociologického ústavu Akademie věd.



Podle Brunclíka jsou Piráti sice liberálové podobně jako ostatní, jenže se nacházejí spíše vlevo. „Svým elektorátem a filozofií v pozadí strany se blíží spíše Zeleným. A ti jsou zpravidla vždy nalevo,“ konstatuje politolog z FSV UK. Linek sice Piráty vidí jako spíše liberální pravici, tendenci spolupracovat podle něj ale nemají.

Předsedové (zleva) KDU-ČSL Marek Výborný, ODS Petr Fiala, STAN Vít Rakušan a TOP 09 Jiří Pospíšil přicházejí společně položili 17. listopadu 2019 v Praze u příležitosti 30. výročí sametové revoluce květiny k hrobu Václava Havla, aby uctili jeho památku. Předsedu Pirátů Bartoše prý nikdo nezval.

„Vyjádření Ivana Bartoše ukazují, že chtějí ještě víc. Nemají důvody ke spolupráci,“ řekl politolog z Akademie věd. Na spolupráci zbylé čtveřice by podle něj dokonce vydělali – stali by se druhou alternativou k Andreji Babišovi. V současnosti jsou jen jednou z pěti. Bartoš navíc svými víkendovými vyjádřeními pro LN dal jasně najevo, že spolupráce třeba s ODS je jen těžko myslitelná.

Klauzule hatí koaliční spolupráci

Spolupráce se tak podle obou odborníků rýsují spíše mezi velmi podobnými TOP09 a ODS nebo lidovci a hnutím STAN. „Upřímně řečeno sám nevidím důvod, proč by měly existovat tři pětiprocentní a jedna desetiprocentní strana,“ podivil se Linek. Zmíněné strany se podle něj překrývají jak programem, tak paletou svých voličů. V úterý už navíc šéf STAN Vít Rakušan avizoval, že očekává pro nadcházející krajské a parlamentní volby tvorbu širších koalic.



Jenže formovat volební koalici může být pro tři pětiprocentní strany nebezpečné, od dob opoziční smlouvy v sobě totiž má český volební systém zahrnutou tzv. Aditivní klauzuli. Ta způsobuje, že hranice se pro každou koalici zvedá o pět procent za každou zahrnutou stranu. Potenciální koalice TOP09 + STAN + KDU-ČSL by tak musela získat 15 % hlasů, aby se do parlamentu dostala.

„Myslím, že jediná příležitost se naskytne, až se v Česku začne demokracie skutečně hroutit. Třeba kdyby Andrej Babiš či někdo jiný výrazně omezil svobodu projevu či nezávislost justice. Politické strany o tomto sice často hovoří, ale zřejmě to nevnímají jako natolik zásadní věc, aby je to přimělo ke slučování,“ řekl Brunclík a doplnil, že pokus o podobné spojení už tu byl.

V roce 2017 se na koalici domluvili lidovci s hnutím STAN. Tři měsíce před parlamentními volbami v témže roce se tento projekt rozpadl a zůstalo po něm jen nevyužité a kritizované logo. K volební klauzuli pro koalice je Brunclík kritický. „V našem volebním systému je tato klauzule podle mého špatně. Ve sněmovně přece chceme spíše méně stran, fragmentovanost nedělá příliš dobrotu,“ vysvětlil pražský docent.

Lukáš Linek však upozorňuje, že strany takzvaného „demobloku“ mohou klauzuli snadno obejít. „Formální předvolební koalice je ale jen jeden způsob. Jedna ze stran také může podat kandidátku, kde budou zastoupeni všichni ostatní. Tím by jim stačilo i pět procent. Stejně tak mohou zaregistrovat novou stranu, něco na způsob „Spojená pravice“ a pod ní kandidovat dohromady. Na druhou stranu to vysílá signál, že si příliš nevěří,“ nabídl další varianty odborník na politickou sociologii.



Požadavek, který na Letné padl, je podle něj oprávněný, to totiž prý zcela jasné, že je to důležitý krok pro ty, kteří chtějí Babiše porazit. „Způsob, jakým si strany přerozdělují mandáty, preferuje větší partaje. Takže třikrát po pěti procentech je horší, než jednou patnáct,“ zanalyzovat situaci Linek. Podle toho existuje jedna věc, která by integraci na pravici mohla výrazně uspíšit – klesající volební preference stran v této části spektra.