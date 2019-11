Nejsme stádovité ovce, řekl Malý na Letné. Proti Babišovi opět protestovaly stovky tisíc lidí z celé země

PRAHA Co by za to dala rocková hvězda, kdyby jí v Česku na koncert přišlo 300 tisíc diváků. Nejpočetnějšímu publiku v roce zahrála v polovině 90. let na Strahově skupina Rolling Stones. Koncertovala pro téměř 130 tisíc lidí. Zhruba před dvojnásobné obecenstvo v sobotu předstoupil Mikuláš Minář, mluvčí spolku Milion chvilek. A nešlo o koncert. Bylo to přitom už podruhé, co přilákal na pražskou Letnou kvůli demonstracím proti premiéru Andreji Babišovi stovky tisíc lidí ze všech koutů republiky a všech věkových kategorií.

Už cesta na letenskou pláň vyžadovala nemalé úsilí. Tramvaje doslova praskaly ve švech. Lidské proudy nepřestávali přicházet ani po 14 hodině, kdy setkání oficiálně odstartovalo. Mezi prvními řečníky na pódiu byl muž, který před 30 lety během sametové revoluce na stejném místě také řečnil. Biskup Václav Malý vystoupil s poselstvím, v němž zkritizoval společenský pragmatismus, technokraty moci i „mluvící hlavy v rukou PR poradců“. „Nejsme děti, aby nás někdo vodil za ručičku, nejsme stádovité ovce, aby nás někdo posouval jenom tam, kde jsou jeho zájmy, ale jsme tady jako vzpřímení občané, kteří mají hlavu vzhůru a o to se nadále snažme,“ prohlásil někdejší disident Malý. Dav ho odměnil potleskem stejně jako samotného Mináře, který se v úvodu svého vystoupení podivil nad neochotou Babiše a zástupců ANO debatovat se zástupci spolku. Na Letnou přišlo 300 tisíc lidí, odhadli organizátoři. Babiš je podle Mináře v ofsajdu Následně vyslovil, na čem demonstranti trvají od letní Letné, která proběhla 23. června. Tím je odvolání ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Babiš by měl také vyřešit svůj střet zájmů nebo odstoupit z funkce. Stejně tak Minář varoval prezidenta Miloše Zemana před možností, že by využil svoji pravomoc a udělil milost premiérovi (kauzu možného dotačního podvodu premiéra známou jako Čapí hnízdo už v září zastavil dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch a nyní věc posuzuje nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman – pozn. red.). „Pokud se například politici pokusí odvolat nejvyššího státního zástupce, vyjdeme do ulic,“ varoval Minář. Stejné upozornění směřoval i k možným zásahům do veřejnoprávních médií nebo ztráty dotací kvůli premiérovi. Ten podle Mináře hraje mimo vyznačené politické hřiště i pravidla „v ofsajdu“. Pokud se nic nezmění, demonstrovat by se mohlo příští rok znovu. Minář představil novou petiční výzvu, která obsahuje apely na zlepšení demokracie. Muž ve středním věku z davu v ten moment nicméně posmutněle prohlásil: „Už vidím Babiše, jak se na to dívá v televizi a směje se.“ Řečníci z pódia přitom opakovaně vyzývali, aby lidé nepropadali smutku po konci setkání na Letné. Jiri Vrobel (Twitter) @JiriVrobel Skvělou atmosféru má i odchod z Letné přes Čechův most. #Letna2 #milionchvilek https://t.co/9I0agqdmZY odpovědětretweetoblíbit Organizátoři na pódium přizvali například Janu Filipovou, která vyhrála soud s premiérem kvůli nařknutí, že demonstranty někdo platí. Podle ní je důležité „nenadávat jen v obýváku“, ale skutečně využít pro prosazení svých ideálů to, co demokracie nabízí. Během jejího vystoupení na adresu Babiše z davu zazněly i ostřejší výkřiky jako „je to dobytek“. Minář v závěru jinak pokojného setkání, na kterém se rozdávalo půl milionu petičních letáků a vystoupili na něm například herec Ivan Trojan, disidentka Dana Němcová nebo zpěvák Jaroslav Hutka, vyzval účastníky, aby se zapojili do veřejného dění okolo sebe. „Politika není svinstvo,“ uvedl Minář. Soul, Chicago či Sydney. Stovky Čechů v zahraničí se přidávají k demonstraci na Letné Vyzval také ke změně volebního zákona, aby nepropadaly hlasy pro malé strany. Zatímco ANO potřebovalo v posledních sněmovních volbách k zisku jednoho poslaneckého mandátu 19 tisíc hlasů, hnutí STAN 43 tisíc. Politické strany v opozici mají dle Mináře představit do příštího listopadu svoji vizi pro Česko. To podporují i zástupci opozice, které LN na Letné potkaly. „Strany to říkají. Na podzim jsme představili první výkop klíčových témat. Pro mě je jedno z nich poctivá reforma státu. To, aby množství pravidel a paragrafů nemířilo proti lidem a svobodném prostoru,“ řekl LN Martin Kupka, místopředseda ODS, který sledoval Minářův projev v auditoriu. Přál bych si, aby to něco změnilo @milionchvilek #Letna2 pic.twitter.com/AzYwOKotwg — Jiří Šedý (@jsedy7) 16. listopadu 2019 Davem s řadou originálních transparentů mířících proti Babišovi a Zemanovi se například prodíral i šéf Pirátské strany Ivan Bartoš, který marně hledal místo schůzky s novináři. V danou chvíli totiž vypadl telefonní signál a nešlo se dovolat. Bartoš upozornil na jeden limit podobných setkání. Podle něj je velmi složité přetavit „hlasy z Letné“ do hlasů pro jeden politický subjekt ve volbách. „Lidé počítají s tím, že vztah k politické straně je dán volbou. Tady (na Letné) jsou voliči, kteří volí piráty, TOP 09 i ODS. Tady to nemá ten politický základ,“ upozornil Bartoš. Setkání po 16 hodině ukončil zpěvák Dan Bárta národní hymnou. Výběr největších demonstrací v ČR po roce 1989: 283 000 účastníků (podle policie asi 200 000):

23. června 2019 - Demonstrace na pražské Letné za nezávislost justice a proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO), kterou organizovala iniciativa Milion chvilek. Byla největším veřejným shromážděním po listopadu 1989. 257 000 účastníků (podle policie asi 250 000): 16. listopadu 2019 - Na další demonstraci Milionu chvilek proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO), přišlo podobné množství lidí, podle organizátorů jich bylo až 300 000. až 150 000 účastníků (podle policie asi 90 000): 21. dubna 2012 - Demonstrace na Václavském náměstí v Praze, kterou pořádala Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) a dvě desítky organizací a iniciativ, měla za cíl zastavení reforem vlády Petra Nečase (ODS). Účastníci požadovali i demisi kabinetu a předčasné volby. až 120 000 účastníků: 8. listopadu 1997 - Proti hospodářské a sociální politice vlády premiéra Václava Klause (ODS) protestovali odboráři na Staroměstském náměstí v Praze. Podle policie se demonstrace účastnilo 60 000 lidí. až 100 000 účastníků: 4. června 2019 - Demonstrace na Václavském náměstí za demisi premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO), kterou organizovala iniciativa Milion chvilek. Podle Babiše odhadla policie počet účastníků demonstrace na 90 000. 90 000 účastníků: 25. března 1995 - Demonstrace uspořádaná odboráři na Staroměstském náměstí v Praze požadovala změnu nových sociálních zákonů, prosazených Klausovou vládou, mimo jiné odklad zvýšení věkové hranice pro nárok na starobní důchod. 60 000 účastníků: 3. ledna 2001 - Lidé shromáždění na Václavském náměstí vyjádřili podporu stávkujícím zaměstnancům České televize, kteří odmítali uznat nového generálního ředitele Jiřího Hodače. Některé zdroje uvádějí až 100 000 lidí. Podobný počet lidí přišel na Václavské náměstí demonstrovat i 11. ledna. 50 000 účastníků: 3. prosince 1999 - Na Václavském náměstí v Praze se konala demonstrace na podporu výzvy "Děkujeme, odejděte!", která požadovala mimo jiné konec tzv. opoziční smlouvy, demisi vlády Miloše Zemana a vypsání předčasných voleb. Podle policie přišlo 35 000 až 50 000 lidí, odhad organizátorů byl o 30 000 vyšší. 21. května 2019 - Protest na Václavském náměstí, původně svolaný kvůli požadavku na demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) a za nezávislost justice, se proměnil v protivládní demonstraci soustředěnou na kritiku premiéra Andreje Babiše (ANO). až 45 000 účastníků (podle policie 40 000): 21. září 2010 - Proti snižování platů ve státní a veřejné správě a rozpočtovým škrtům vlády demonstrovali odboráři v Praze na Palachově náměstí (policisté, vojáci, hasiči, celníci, zástupci vězeňské služby, daňové správy či justiční pracovníci, zástupci školských odborů, zdravotníci a úředníci). 40 000 účastníků: 22. března 1994 - Odboráři z ČMKOS protestovali na Staroměstském náměstí v Praze proti způsobu projednávání novely zákoníku práce, návrhu zákona o státní službě a o základním důchodovém pojištění ve Sněmovně. 21. května 2011 - Na pražském Václavském náměstí protestovali odboráři proti vládním návrhům daňové, sociální, zdravotní a penzijní reformy. Kromě zaměstnanců z prakticky všech sfér a mnoha míst Česka přišli protestovat i postižení. 35 000 účastníků (podle policie 30 000): 23. června 2007 - Pod heslem "Zastavme škrtformu" se v Praze na Václavském náměstí do demonstrace proti vládní reformě veřejných financí zapojili odboráři z celé ČR. 30 000 účastníků (podle policie zhruba 23 000): 16. května 2009 - Demonstrace ČMKOS proti dopadům krize na zaměstnance se na Hradčanském náměstí v Praze zúčastnili i odboráři z 11 evropských zemí. K akci se připojili i členové školských odborů, kteří týž den před budovou ministerstva školství protestovali proti nízkým platům učitelů i nepedagogických pracovníků. 25 000 účastníků: 26. listopadu 2005 - Odboráři v Praze podpořili vládní návrh zákoníku práce a dožadovali se sociálních jistot pro zaměstnance. Akci připravily ČMKOS a Asociace samostatných odborů (ASO). 17. listopadu 2012 - Protivládní demonstrace na Václavském náměstí, kterou organizovaly odbory spolu s několika občanskými iniciativami. Policie odhadla účast na zhruba 10 000 lidí.