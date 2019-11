Fiala: Premiér by měl přemýšlet, proč vyvolává odpor. Podle Kalouska je demokracie v ohrožení

PRAHA Situace, kdy premiér nemůže položit bez kontroverzí květiny ve státní svátek na Národní třídě, není normální, řekl v neděli právě na této ulici předseda ODS Petr Fiala. Premiér Andrej Babiš (ANO) by tak měl podle něj přemýšlet, proč vyvolává u lidí odpor. Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek dodal, že demokracie je v poslední době v ČR v ohrožení.

Premiéra Andreje Babiše (ANO) ráno na Národní třídě lidé vypískali. „Velice si vážím, jak nás tady lidé přijali a cítím to jako závazek. Situace není normální, není normální, aby na velký státní svátek nemohl prezident a premiér položit květiny na Národní třídu, aniž by to vyvolalo obrovské společenské kontroverze a myslím, že by prezident i premiér měli přemýšlet nad svými kroky a svým jednáním a proč vyvolávají takový odpor občanů,“ řekl Fiala.



Kalousek si uvědomuje, že žijeme ve svobodné společnosti, kde ale svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí, že je za ně třeba bojovat každý den. „Demokracie není jenom většina, musí naplňovat jisté hodnotové prvky jako je nezávislost médií, nezávislost justice, základní atributy právního státu mezi které patří třeba i to, že nikdo nesmí rozhodovat ve věci, na které má subjektivní zájem. To je celá řada atributů, které poslední dobou jsou zpochybňovány nebo neplatí, tudíž je ohrožována demokracie a právní stát,“ dodal.

Babiš nechápe, proč po něm lidi chtějí demisi

Do Prahy na Letnou dorazilo v sobotu odpoledne až 300 000 lidí, aby si připomněli 30. výročí pádu komunistického režimu a protestovali proti nynějšímu stavu politiky. Akci pořádal spolek Milion chvilek. Zazněly výzvy premiérovi Andreji Babišovi (ANO) k odstoupení, opozičním stranám ke vzájemné spolupráci a lidem k většímu zapojení do dění. Předseda vlády jen zopakoval, že je skvělé, že lidé mohou svobodně volit a vyjadřovat svůj názor. V neděli ráno na Národní třídě uvedl, že nechápe, proč demonstrující chtějí jeho demisi. Za absurdní považuje to, že demonstrující po něm chtějí, aby se zbavil Agrofertu, když ho nemá.

„Chápu rozhodnutí 250 000 včera na Letné a doufám, že příště to bude více než 250 000 a doufám, že ta jiskra v té společnosti v něco vyústí,“ okomentoval v neděli ráno sobotní dění bývalý europoslanec Pavel Telička (Hlas, dříve za ANO). Dodal, že je nyní potřeba zjistit, co je třeba dělat, aby se vůle projevená na takto velké demonstraci dostala do politického života. „Aby nejpozději za ty dva roky zde došlo k zásadním změnám, abychom nemuseli mít na Národní premiéra, kterého lidé vypískají a abychom nemuseli čelit důsledkům chování této vlády a prezidenta, a to jak vnitrostátně, tak v zahraničí,“ uzavřel.