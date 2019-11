Nové vedení TOP 09 spustí náborovou kampaň. Přidejte se k nám, vyzývá Pekarová Adamová

PRAHA Kampaň, ve které vyzve kritiky současné vlády k vstupu do řad TOP 09, v nejbližších dnech spustí nové vedení strany. V neděli zvolená předsedkyně Markéta Pekarová Adamová v úterý novinářům řekla, že si TOP 09 váží energie, kterou vložili lidé do protestu spolku Milion chvilek na pražské Letné 16. listopadu. Sešlo se tam na čtvrt milionů lidí. Organizátoři akce je vyzvali k zapojení se do politiky.

Nová žena v čele TOP 09. Můj mandát je nejsilnější, myslí si Pekarová Adamová „Jsou u nás vítáni, budeme rádi rozšiřovat své řady,“ uvedla Pekarová. Podle stranických statistik čítala základna TOP 09 počátkem listopadu 2 397 členů, řekla ČTK mluvčí TOP 09 Lenka Brandtová. Výzvu nazvanou Přidejte se k nám schválilo úterní první zasedání nového předsednictva TOP 09. Podle Pekarové je jasným důkazem otevřenosti strany a toho, že noví členové mají šanci se prosadit, skutečnost, že víkendový sněm zvolil do předsednictva Pavla Nalezeného. Ten do TOP 09 vstoupil před rokem a půl. Na výzvu Milionu chvilek reagovalo hned po víkendu, kdy se demonstrace a oslavy 30. výročí sametové revoluce uskutečnily, i hnutí STAN. Jeho předseda Vít Rakušan napsal, že STAN nabízí možnost zapojit se a společně měnit veřejný prostor k lepšímu. „Každý, kdo souzní s hodnotovým desaterem hnutí, se může stát naším registrovaným příznivcem s právy a povinnostmi plynoucími ze stanov,“ uvedl. I Starostové podle něj chystají kampaň, která by měla oslovit další zájemce.