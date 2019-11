Nová žena v čele TOP 09. Můj mandát je nejsilnější, myslí si Pekarová Adamová

PRAHA Jiřího Pospíšila v neděli vystřídala v čele TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Po zvolení poskytla LN rozhovor.

Ve volbě předsedy jste dostala 96 hlasů, váš soupeř Tomáš Czernin o 15 méně. Jaká je síla vašeho mandátu?

Poprvé po deseti letech existence TOP 09 proti sobě stáli dva kandidáti, kteří svou kandidaturu na předsedu mysleli skutečně vážně a zvedli ji mnoho měsíců před samotným sněmem. Proto jsem přesvědčena o tom, že je můj mandát nejsilnější. Je totiž snadnější vyhrát, když protikandidáta nemáte.

Senátor Czernin je aspoň prvním místopředsedou. Jaké jsou vaše vzájemné vztahy?

Velmi korektní, dobré a přátelské. Myslím, že se v mnohém shodneme. Podobný pohled máme na celou řadu témat. Ať už je to ochrana přírody, starost o živnostníky, či vzdělávání. Rovněž orientace na budoucnost, kde se soustředíme na reformy našich zdravotních a penzijních systémů. V tom všem jsme zajedno, a je to tudíž příslib pro dobrou budoucí spolupráci.

Vaše zvolení do čela je interpretováno jako prohra křídla zakladatele strany Miroslava Kalouska, který „tlačil“ Czernina. Vnímáte to tak?

Neřekla bych, že jsme rozdělení na nějaká křídla. Všichni jsme srdcem topáci a chceme pro stranu to nejlepší. Teď poprvé jsme mohli vybírat mezi dvěma kandidáty. Velká část našich členů říkala, že je pro ně volba hodně složitá, protože by nejraději podpořili oba uchazeče. Nevnímám to jako vítězství nějakého křídla, které bych reprezentovala. Jde mi o dobro „topky“ a věřím, že nás to posune k lepším výsledkům.

Když se minule stal šéfem Jiří Pospíšil, jeho předchůdce Kalousek mu sice gratuloval, po následující dva roky ho však ostřeloval. Obáváte se podobné reakce vůči sobě?

Mirek Kalousek už v mnoha rozhovorech řekl, že mu jde o silnou a jednotnou TOP 09. Pokud by to nemyslel vážně, tak by to určitě veřejně neříkal. Je jedním z otců zakladatelů. Vzhledem k tomu i na něm záleží, v jaké kondici strana bude. Díky tomu věřím, že svá slova naplní i skutečnými činy.

Vaší prioritou je přijetí eura. Získáte tím voliče?

Značná část společnosti chce přijetí eura, nemá však dostatečné zastání. A nejsou to jen exportéři. Takže existuje velký prostor pro vyhlášení nové mety v rámci evropské integrace, jíž by měl být vstup do eurozóny.