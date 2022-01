PŘEHLEDNĚ: Co platí od pondělí. Pět testů pro očkované na měsíc, pět dnů karantény pro všechny

1. Izolace

Minimálně pětidenní ústraní čeká na každého, kdo bude mít pozitivní test PCR či antigenní test provedený ve zdravotnickém zařízení; ve druhém případě se musí se dvěma čárkami na testu pojit i příznaky. U pozitivního PCR testu jde člověk do izolace i bez nich. Izolace se vztahuje na lidi, u nichž je nákaza potvrzená.

U bezpříznakových končí po pěti dnech, ale kdo kašle, má teplotu, rýmu či jiný z projevů infekce, zůstává doma, dokud to nepřejde, a pak ještě dva dny navrch. Start izolace se počítá od odběru testu s pozitivním výsledkem, přičemž tento den je dnem nultým. U přetrvávajících obtíží metodika ukládá kontaktovat lékaře, ten posoudí, jestli už daný jedinec smí ven. Třeba trvající ztráta čichu není důvodem k pokračování izolace. Ještě pět dnů po opuštění izolace doporučuje hygiena nosit respirátor při každém opuštění domova.

2. Karanténa

Do karantény míří ti, u nichž není nákaza potvrzená, ale panuje důvodné podezření a vysoké riziko. Jedná se o blízké kontakty konfirmovaných marodů a členy jejich domácnosti, stejně tak lidi, kterým vyšel pozitivní antigenní samotest, ať už doma, ve škole, či v práci.

Karanténa trvá pět dní, když by se člověku rozvinuly příznaky, musí kontaktovat lékaře a zajít na PCR. V případě pozitivního nálezu se přechází do režimu izolace. Začátek karantény se počítá od chvíle, kdy člověk potkal potvrzeného nakaženého nebo kdy měl odběr s pozitivním výsledkem člen domácnosti; obojí se bere jako den nula.

U pracovních karantén, pokud zaměstnanec nebo živnostník netrpí žádným projevem nemoci, může sociální odloučení utnout negativní PCR test. Pozitivní znamená přesun do izolace.

3. Nárok na test

Nově má každý očkovaný, nezletilý a rozočkovaný nárok až na pět testů PCR měsíčně, které podstoupí na náklady pojišťovny. Do limitu se nepočítají kontroly přítomnosti viru, na něž vystaví žádanku lékař či hygiena.

Lidé neočkovaní nemají žádné testy gratis, leda samotestovací sady, které jim poskytne zaměstnavatel.

4. Kontrola v práci

Zaměstnanci a živnostníci mají ode dneška povinnost dvakrát týdně zajet vatovou tyčinkou do nosu nebo plivnout do kalíšku, respektive zaměstnavatel to musí od svých lidí vyžadovat. Týká se to všech, tedy i očkovaných. První test je v pondělí či v den, kdy člověk dorazí do práce, je-li to později, a pak nejdříve třetí den po úvodním testu. Takže pokud byl první test v pondělí, druhý je ve čtvrtek.

Pracovník může odmítnout, ovšem pak ho čeká celodenní pobyt v respirátoru a také důkladné odloučení od kolegů, jak to jenom jde, při práci i při jídle. Testovací režim by měl trvat dva až tři týdny, vláda firmám na testy přispívá. Na test nemusejí ti, kdo se nesetkávají s třetími osobami, naopak očkování omluvenku nevystavuje.

Pozitivní výsledek samotestu se rovná pětidenní karanténě, to pokud je člověk bez příznaků. Může zajít na PCR, negativní osvědčení vede k návratu do práce, pozitivní do izolace. Komu v pěti dnech kašel, rýma, dušnost nebo cokoli jiného značící covid propukne, ten volá doktora, žádanku na PCR dostane v takovém případě povinně.

5. Kontrola ve škole

Žáci a studenti s výjimkou vysokoškoláků se musejí otestovat jednou týdně. Pozitivní výsledek znamená karanténu; jedná se o samotest, takže pro ověření, jestli je virus v těle, se hodí zajít na PCR. Bez něj také nikdo nezíská certifikát o prodělání nemoci. Testují se děti očkované i vakcínyprosté.

6. Respirátory

Ochrana nosu a úst se nadále nosí ve veřejné dopravě, budovách, v kulturních stáncích a na hromadných akcích. Pardon mají jen školou nepovinné děti, do 15 let věku je povolená rouška.

7. Služby, kultura

Od kadeřnice přes kino a hospodu až po bazén, všude musí provozovatel žádat certifikát o prodělané nemoci nebo očkování, jinak klienta neobslouží.