PŘEHLEDNĚ: Nouzový stav nejméně do Vánoc. Co se rozhodnutím vlády změnilo?

„Cílem je zásadní brzdění epidemie. Musíme předejít zahlcení nemocnic,“ uvedl ve čtvrtek ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Na tiskové konferenci pak zopakoval, že klíčovou pomůckou v boji s pandemií je očkování. „Vakcinace drží jednotky intenzivní péče před masivním zahlcením,“ sdělil.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) chce proto prosadit povinné očkování pro vybrané profese a zvažuje to prý i pro lidi starší 50 let. Vláda návrh probere příští týden. Ve středu přitom budoucí vládní pětikoalice Petra Fialy (ODS) upozornila, že zavést očkování povinně není řešením a jen to ještě víc rozdělí společnost. Zatím mají dle vlády v demisi šíření viru ve společnosti zastavit nově přijatá opatření.

Restaurace zavřou v deset večer

Bary, kluby, kasina a restaurační zařízení tak dle nařízení vlády musí zavřít nejpozději v deset večer. Znovu otevřít budou moct v pět ráno. Má se tak snížit počet sociálních kontaktů, tím i riziko přenosu koronaviru ve společnosti. Podle Václava Stárka, prezidenta Asociace hotelů a restaurací, to sice není zásadní omezení, ale stále bude mít vliv na menší návštěvnost a propad tržeb.

I nadále nesmí restauratéři obsloužit neočkovaného zákazníka. PCR ani antigenní testy už pro vstup od listopadu nestačí. To, jestli mají všichni hosté platný certifikát o dokončeném očkování či prodělání nemoci v posledním půlroce, mají kontrolovat číšníci. V případě, že hygienici objeví hosty bez platných dokumentů, hrozí pokuta jim i provozovatelům.

Zákaz vánočních a adventních trhů

Vláda ve čtvrtek bez milosti zrušila vánoční a adventní trhy. Výjimku mají pouze prodejci kaprů a vánočních stromků. Zákaz se přitom netýká klasických celoročních tržišť se zeleninou či bleších trhů.

„Rozhodnutí vlády o zrušení konání venkovních vánočních trhů doslova ze dne na den je nehorázné vůči všem provozovatelům trhů i samotným stánkařům, kteří si zboží mnohdy zakoupili na úvěr. Je neskutečné, že je nechali stánky i postavit a teď je budou nutit je zase zbourat,“ uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) pro média s tím, že to považuje za finální selhání dosluhující vlády. Paradoxní dle něj je i to, že se zruší trhy, ale obchodní centra zůstanou otevřená.

Hromadné akce s omezením počtu účastníků

Strop pro počet účastníků na plesech, oslavách, večírcích, svatbách, banketech a veřejných shromážděních se ode dneška snížil na sto lidí. Pohřby budou bez omezení maximálního počtu účastníků. Na veškerých hromadných akcích nadále platí pravidlo, že bez certifikátu o očkování či prodělaném covidu v posledním půlroce na ně lidé nesmí.

Divadlo, sport a vzdělávací akce: nejvýše tisíc lidí

Vzdělávací akce, sportovní utkání či divadelní a hudební představení musí omezit kapacitu na tisíc lidí. Zúčastnit se jich mohou pouze očkovaní nebo ti, co předloží doklad o prodělání covidu v posledních šesti měsících.

Zakazuje se popíjet alkohol na veřejnosti

Zákaz se rovněž týká pití alkoholu na venkovních veřejných místech. „Uvnitř restaurací je možné konzumovat alkoholické nápoje, ale kdekoli venku, na jakémkoli veřejně přístupném prostranství, je konzumace alkoholu zakázána,“ upřesnil ministr Vojtěch.

Food courty v nákupních centrech se musejí zavřít

Ode dneška nesmí zákazníci konzumovat jídlo i pití v takzvaných food courtech, tedy v pobočkách restauračních zařízení v nákupních centrech. Asociace nákupních center to považuje za diskriminaci. „Rozhodnutí vlády v podobě zpřísnění podmínek pro jídelní zóny v nákupních centrech vnímáme jako diskriminační. Nerozumíme tomu, v čem jsme odlišní od restaurací, které mohou v průběhu dne poskytovat služby v plném rozsahu,“ uvedl předseda výkonného výboru Asociace nákupních center ČR Jan Kubíček.

Lékaři mají jít pomáhat přetíženým nemocnicím

Zavedení nouzového stavu vládě umožnilo nařizovat pracovní povinnost, pročež ode dneška povolává zdravotníky na covidová oddělení. Pracovní povinnost se přitom netýká praktiků, zubařů, gynekologů a pracovníků hospicové péče.