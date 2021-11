PŘEHLEDNĚ: Testy už stačit nebudou. Jaká opatření začnou platit v pondělí?

Konec testů ve službách, gastru a ubytování

Známé pravidlo OTN, tedy očkování, testování či prodělaná nemoc jako vstupenka na nejrůznější akce, se od pondělí 22. listopadu mění na režim ON. Zákazník restaurací, barů a kavárnách, ubytovacích zařízení a dalších služeb, a také návštěvník kulturních a sportovních akcí se při vstupu musí prokázat ukončeným očkováním nebo proděláním nemoci v posledních šesti měsících. Již nebude možné jako průkaz bezinfekčnosti použít testy.

Výjimku z nařízení vláda udělila dětem do osmnácti let. Dále těm, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. Jim ale jejich lékař musí důvod kontraindikace očkování zapsat do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Testem se nadále budou moci prokazovat také osoby rozočkované, tedy po první dávce, nebo ti, kterým neuběhla čtrnáctidenní lhůta po druhé vakcíně. Negativní PCR test postačí i osobám, které nastupují do lázeňské rehabilitační péče.

Kontroly tzv. covidových certifikátů budou v novém režimu stejné jako dosud. Bude je mít na starosti personál restaurací a dalších podniků.

Testy zdarma jen pro výjimky

Testy si neočkování musí již od začátku listopadu hradit sami. I nadále zůstanou zdarma pouze pro osoby, na které se vztahuje výjimka. Lidé od 12 do 18 let, neočkovaní ze zdravotních důvodů a „rozočkovaní“ budou mít nárok na PCR test pětkrát měsíčně. Očkovaní jedinci dostanou možnost bezplatně projít PCR testem dvakrát měsíčně. Platnost těchto testů bude nadále dvaasedmdesát hodin.

Základní a střední školy

Pokračovat bude plošné testování ve školách jednou týdně každé pondělí. Povinné testování platí pro základní a střední školy. „Bude to tak, jak to bylo doposud. Testy budou zaváženy do škol ze Správy státních hmotných rezerv, budou se testovat děti, které jsou neočkované,“ popsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, podle něhož půjde do izolace jen pozitivní žák, nikoli celá třída.

Testovat se bude antigenními samotesty, vláda řešila jejich nákup. Do pondělního jednání kabinetu bude shromažďovat požadavky tak, aby bylo dost testů do konce února. V současné době je schváleno plošné testování antigenními samotesty ve školách na pondělí 22. a 29. listopadu.

Vysoké školy

Na vysokoškolských kolejích se neočkovaní studenti a lidé bez prodělané nákazy už nebudou moci prokazovat samotesty. Jednou týdně musí ukázat PCR test nebo odborně provedený antigenní. PCR smí být starý nejvýše tři dny, antigenní čtyřiadvacet hodin. ,,V případě kolejí je na místě mít test provedený zdravotníkem, máme informace z praxe, že samotesty nejsou dodržované tak, jak by měly,“ vysvětlil Vojtěch.

Zdravotní zařízení a sociální služby

Návštěvy ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb se od pondělí nebudou moci vykázat samotesty. Jedinou vstupenkou zůstane PCR test nebo antigenní test z odběrového místa. Antigenní testy resort zdravotnictví zachoval pro urgentní případy, kdy návštěvy nemohou u nemocného pacienta čekat několik hodin na vyhodnocení PCR testu. Jde například o otce u porodů, nebo návštěvy u pacientů ve vážném stavu. Výjimka z testování platí pro děti do 12 let.

Testování ve firmách

Vrátit se má také testování neočkovaných zaměstnanců ve firmách. Každý, kdo půjde do práce, se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka bude muset prokázat certifikátem o očkování, prodělané nemoci covid-19 nebo negativním testu. Zůstane i možnost otestovat se antigenní samotestovací sadou na místě, ale pod dohledem.

Není zatím jasné, zda se testování bude týkat jen neočkovaných, nebo i starších lidí s dokončenou vakcinací, detaily tohoto nařízení se bude vláda zabývat ještě dnes. Podle Havlíčka pravděpodobně schválí, že se budou muset testovat i očkovaní lidé nad 60 let, protože spadají do rizikové skupiny. Testování se bude týkat všech typů firem, platit to bude i pro státní organizace a obce.

Příspěvek státu na testy by měl být ve stejné výši jako na jaře – šedesát korun na jeden test.

Věznice

Od pondělí se také mění režim návštěv věznic a podobných detenčních zařízení. Návštěvníci budou muset dodržovat režim OTN, kdy v případě testu se bude muset jednat o metodu PCR, protože se jedná o plánované návštěvy. Výjimky platí pro obhájce, advokáty, duchovní, úředníky a další, kteří se musí s klienty setkávat.